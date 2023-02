Im Ausland: Schade für RWE - Dieser Stürmer knipst jetzt in Australiens 1. Liga

Bei RWE drückt in dieser Saison, allen voran in der aktuellen Saisonphase, im Angriff der Schuh. Schade für RWE: Ein potentieller Sommer-Zugang von 2022 trifft aktuell nach Belieben.

Ein kleiner Rückblick: Am letzten Tag des Sommer-Transferfensters 2022, dem 1. September 2022, gab Rot-Weiss Essen die Leihe von Luca Wollschläger (20) bis zum 30. Juni 2023 von Bundesligist Hertha BSC bekannt.

Dieses Geschäft ging bis dato für keine der drei Seiten auf. Denn der 1,95 Meter große Stürmer kam beim Essener Drittligisten bislang nur zu vier Kurzeinsätzen über insgesamt gerade einmal 50 Spielminuten. Eine Win-Win-Situation, wie es oft bei Leihgeschäften erwünscht ist, sieht wahrlich anders aus.

Warum wir das jetzt schreiben? RWE hatte nach RevierSport-Informationen noch einen anderen Stürmer ins Visier genommen. Sein Name: Oskar Zawada.

Der 27-jährige Pole sollte bei Rot-Weiss Essen vorspielen. Er war sogar schon von Polen aus nach Düsseldorf geflogen und dann passierte das: Zawada meldete sich krank und dessen Berater musste das Vorspielen bei RWE absagen.

Oskar Zawada in Zahlen: Ekstraklasa (Polen): 68 Spiele, 11 Tore, 4 Vorlagen Eredivisie (Holland): 11 Spiele, kein Tor keine Vorlage A-League (Australien): 15 Spiele, 8 Tore, keine Vorlage K-League (Südkorea): 10 Spiele, kein Tor, 1 Vorlage 2. Bundesliga: 8 Spiele, 2 Tore, keine Vorlage 3. Liga: 6 Spiele, kein Tor, keine Vorlage Regionalliga Nord: 23 Spiele, 3 Tore, 1 Vorlage Oberliga Baden-Württemberg: 10 Spiele, 5 Tore, 2 Vorlage U19-Bundesliga: 70 Spiele, 54 Tore, 10 Vorlagen Bisherige Vereine: DKS Dobre Miasto, Stomil Olsztyn, VfL Wolfsburg (alle Junioren), Twente Enschede, VfL Wolfsburg II, Karlsruher SC, Wisla Plock, Arka Gdynia, Rakó Czestochowa, Jeju United, Stal Mielec, Wellington Phoenix

Doch Fakt ist, dass man heute durchaus sagen kann: Schade, RWE! Denn der 1,92 große Zawada, der beim VfL Wolfsburg ausgebildet wurde und auch 68 Mal (elf Tore, vier Vorlagen) in der polnischen Ekstraklasa zum Einsatz kam, wechselte letztendlich Ende August 2022 nicht ins Ruhrgebiet nach Essen sondern nach Neuseeland. Hier spielt er für Wellington Phoenix in Australiens 1. Liga und gehört zu den besten Angreifern (Platz drei in der Torjägerliste, Anm. d. Red.).

In der A-League Men sind zwölf Klubs aus australischen Großstädten und einer neuseeländischen Großstadt - Wellington - vertreten.

Zawadas Bilanz: 15 Spiele, acht Tore! Im Monat Januar wurde er nach vier Buden in fünf Einsätzen gar zum "Spieler des Monats" in Australiens Fußball-Eliteklasse gewählt.

"Das ist in meiner bisherigen Karriere die erste Auszeichnung dieser Art. Darüber bin ich sehr glücklich und stolz. An dieser Stelle bedanke ich mich bei meinem Trainer und meinen Mannschaftskollegen, dass sie mir geholfen haben diese Auszeichnung zu erhalten. Ich werde durch ihre Hilfe hier jeden Tag ein besserer Spieler. Ich danke auch den Wellington-Fans für ihre Unterstützung und positive Energie in jeder Begegnung", schrieb Zawada auf seinem Instagram-Kanal.