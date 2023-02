Borussia Dortmund II: So soll der Abstieg in die Regionalliga verhindert werden

Die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund kämpft derzeit um den Klassenerhalt in der 3. Liga. Der neue Trainer will besonders an der Offensive arbeiten.

Die U23 von Borussia Dortmund bangt derzeit in der 3. Liga um den Klassenerhalt. Momentan stehen die Dortmunder zwar nicht auf einem Abstiegsplatz, der Abstand zu den gefährdeten Rängen beträgt jedoch nur einen mageren Punkt. Cheftrainer Jan Zimmermann bemängelte insbesondere die Durchschlagskraft in der Offensive.

Vergangene Woche stellte Borussia Dortmund mit Zimmermann einen neuen Trainer für die U23-Mannschaft vor. Nach der Entlassung von Christian Preußer stieß der 43-jährige als Wunschkandidat der BVB-Verantwortlichen zum Verein. Zuletzt war Zimmermann als Cheftrainer beim Zweitligisten Hannover 96 aktiv. RevierSport berichtete.

Bei den jüngsten Trainingseinheiten konnten die Spieler vom BVB II bereits einen guten Eindruck bei ihrem neuen Cheftrainer hinterlassen. „Die Mannschaft ist motiviert, gewillt und auch bereit, hart zu arbeiten. Beim Training und in den letzten Spielen hat man gesehen, dass die Mannschaft schon noch dazu bereit ist, eben alles zu investieren”, erklärte Zimmermann in Bezug auf seine neue Truppe.

Nachdem der BVB am 21. Spieltag die Negativserie von vier Spielen ohne Dreier gegen Ingolstadt beenden konnte, ging das Trainerdebüt von Zimmermann gegen den 1. FC Saarbrücken am vergangenen 22. Spieltag knapp verloren. Die Dortmunder mussten sich trotz guter Leistung mit 1:2 geschlagen geben. Am kommenden Spieltag steht das Auswärtsspiel bei Aufsteiger Rot-Weiss Essen an.

„Wir wollen torgefährlicher werden”

In Bezug auf den kommenden Spieltag und die darauffolgenden Wochen will Zimmermann besonders an der Offensive seiner Mannschaft feilen. Die Leistung der Defensive gefiel dem neuen Trainer jedoch bislang schon ganz gut.

„Der Plan ist ganz klar. Gegen Saarbrücken hat man gesehen, dass wir die Bälle hinten schon ganz gut rausgespielt haben. Jedoch hatten wir Probleme damit, mit dem Ball Richtung Tor zu kommen, uns vorne durchzusetzen und die Bälle zu behaupten. Kurzfristig wird es darum gehen zu schauen, wie wir uns positionieren, damit die Stürmer mehr Bälle bekommen, mit denen sie auch etwas anfangen können. Wir wollen torgefährlicher werden und mehr Abschlüsse bekommen”, erklärte Zimmermann.

Des Weiteren erklärte Zimmermann, dass seine Mannschaft besonders bei Standardsituationen sehr gefährlich sei. Bei Angriffen aus dem Spiel heraus sah der Trainer jedoch noch Verbesserungsbedarf.

Man kommt nur unten raus, indem man Spiele gewinnt und Spiele gewinnt man nur, indem man Tore schießt. Jan Zimmermann

„Aus dem Spiel heraus konnten wir uns nicht entscheidend durchsetzen und das ist sicherlich der Punkt. Man kommt nur unten raus, indem man Spiele gewinnt und Spiele gewinnt man nur, indem man Tore schießt. Wir werden extrem daran arbeiten müssen, in der Offensive einfach durchschlagskräftiger zu werden”, bilanzierte der Trainer.