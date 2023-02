BVB II: Zimmermann richtet Blick nach Saarbrücken-Pleite und vor RWE-Duell nach vorne

Die U23 von Borussia Dortmund verlor am 22. Spieltag mit 1:2 (1:1) gegen den 1. FC Saarbrücken. Beide Trainer sahen ein ausgeglichenes Spiel.

Nach dem Erfolg gegen den FC Ingolstadt am vergangenen Spieltag musste die U23 von Borussia Dortmund am 22. Spieltag der 3. Liga eine knappe 1:2-Niederlage gegen den 1. FC Saarbrücken hinnehmen. Durch den Sieg beendeten die Saarländer ihre Negativserie von zuletzt zwei Niederlagen in Folge.

Der BVB ging in der 13. Minute nach einem Eckball durch Niklas Dams in Führung. Kurz vor der Pause konnte Saarbrückens Luca Kerber jedoch ausgleichen. Den Schlusspunkt zum 1:2 setzte Richard Neudecker fünf Minuten vor dem Abpfiff.

BVB-Keeper Marcel Lotka überzeugte durch starke Paraden und hielt einen Elfmeter. Des Weiteren stand dem BVB kurz nach dem Seitenwechsel der Pfosten im Weg. Alle Infos zur Partie gibt es hier.

Saarbrückens Trainer Rüdiger Ziehl war nach dem Auswärtserfolg im Dortmunder Signal Iduna Park erleichtert. „Ich bin überglücklich über den Sieg. Unser Start ins neue Jahr ist nicht so gut gelungen. Umso wichtiger war es, dass die Mannschaft nach dem Rückstand eine sehr, sehr gute Reaktion gezeigt hat. Die Mannschaft hat dagegen gehalten und versucht, über Ballbesitz nach vorne zu spielen und hat sich für den großen Aufwand am Ende belohnt. Es war wichtig, dass wir eine Reaktion gezeigt haben und intensiv in die Zweikämpfe gegangen sind. Deswegen freut es mich insbesondere für die Spieler, da sie sich nach einem schwachen Start in das Jahr mit viel Einsatz belohnt haben”, erklärte Ziehl nach der Partie.

BVB-Trainer Zimmermann will den Blick nach vorne richten

Die Dortmunder stecken derzeit mitten im Abstiegskampf und verpassten es, sich durch einen Sieg gegen Saarbrücken weiter Luft zu verschaffen. Nach seinem missglückten Trainerdebüt sah Jan Zimmermann dennoch viele gute Ansätze bei seiner Mannschaft und richtete den Blick trotz Niederlage weiter nach vorn.

„Es ist natürlich sehr, sehr schade, dass wir gegen Saarbrücken nicht gepunktet haben. Es war ein sehr ausgeglichenes Spiel und besonders mit den ersten 25 Minuten war ich total einverstanden. Das ging auf jeden Fall schon in die richtige Richtung und wir haben viel von dem umgesetzt, was wir in der vergangenen Woche besprochen haben. Wir sind nicht unverdient in Führung gegangen und hatten das Spiel ganz gut im Griff. Saarbrücken ist dann besser ins Spiel gekommen und der Ausgleich kurz vor der Pause kam auch zu einem sehr unglücklichen Zeitpunkt”, bilanzierte Zimmermann.

Für den Einstand und für das, was wir vorhaben, war das natürlich nicht so richtig gut, auch weil die Jungs nun geknickt und enttäuscht sind. Für den betriebenen Aufwand hätten die Jungs sicher einen Punkt verdient gehabt. Trotzdem werden wir die Niederlage aufarbeiten und den Blick weiter nach vorne richten. Jan Zimmermann

Zimmermann weiter: „In der zweiten Halbzeit war es dann total ausgeglichen und aus meiner Sicht wäre ein Unentschieden am Ende verdient gewesen. Wir haben wenig aus dem Spiel heraus zugelassen und dann in einer Situation nicht gut verteidigt und dadurch so ein enges Spiel verloren. Für den Einstand und für das, was wir vorhaben, war das natürlich nicht so richtig gut, auch weil die Jungs nun geknickt und enttäuscht sind. Für den betriebenen Aufwand hätten die Jungs sicher einen Punkt verdient gehabt. Trotzdem werden wir die Niederlage aufarbeiten und den Blick weiter nach vorne richten. Wir haben eine lange Woche vor uns und werden intensiv an uns arbeiten, besonders am Spiel nach vorne.”

Am kommenden 23. Spieltag reist die U23 von Borussia Dortmund für das Duell gegen Rot-Weiss Essen an die Hafenstraße. Saarbrücken bekommt es zuhause mit dem FC Ingolstadt zu tun.