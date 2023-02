3. Liga: Aus der Regionalliga - Dieses Duo soll in Halle übernehmen

Beim Halleschen FC führt die Spur bei der Suche nach einem neuen Cheftrainer und Sportdirektor in die Regionalliga Südwest. Ein ehemaliges OFC-Duo soll übernehmen.

Der Hallesche FC hätte nur zu gerne Jan Zimmermann als Nachfolger für den geschassten Andre Meyer verpflichtet. RevierSport berichtete.

Doch der Fußballlehrer entschied sich für einen Wechsel zum HFC-Ligakonkurrenten Borussia Dortmund II.

Nun haben die Hallenser nach Bild-Informationen die Angel nach einem ehemaligen Regionalliga-Trainer ausgeworfen. Im Visier: Sreto Ristic, zuletzt Kickers Offenbach. Und noch mehr: Neben Ristic soll auch dessen ehemaliger Sportdirektor aus gemeinsamen Offenbacher Zeiten, Thomas Sobotzik, Ralf Minge in Halle an der Saale beerben.

Sreto Ristic als Profi: 1. Bundesliga - 47 Spiele, 5 Tore, 2 Vorlagen 2. Bundesliga - 95 Spiele, 26 Tore, 5 Vorlagen 3. Liga - 73 Spiele, 12 Tore, 8 Vorlagen Regionalliga - 84 Spiele, 14 Tore, 1 Vorlage

Ristic und Sobotzik mussten Offenbach im Sommer 2022 verlassen.

Ristic (47) war einst Profi bei Klubs wie Eintracht Braunschweig, Union Berlin, VfB Stuttgart und Grashoppers Zürich. Als Trainer arbeitete er neben dem Chef-Posten in Offenbach auch als Assistent beim Chemnitzer FC, Stuttgarter Kickers und Preußen Münster.

Auch der 48-jährige Sobotzik kennt das Profigeschäft aus seiner aktiven Zeit bei Vereinen wie Eintracht Frankfurt, 1. FC Kaiserslautern und FC St. Pauli.

Thomas Sobotzik als Profi: 1. Bundesliga - 135 Spiele, 18 Tore, 18 Vorlagen 2. Bundesliga - 131 Spiele, 17 Tore, 13 Vorlagen Regionalliga - 15 Spiele, 1 Tor, keine Vorlage 1. Liga (Österreich) - 49 Spiele, 8 Tore, 3 Vorlagen

Sollte das Duo Ristic/Sobotzik in den kommenden Tagen in Halle übernehmen, ist der Auftrag glasklar: Sie sollen den Halleschen FC in der 3. Liga halten. Am Samstag (11. Februar, 14 Uhr) wird der HFC im Heimspiel gegen die U23 des SC Freiburg noch von Interimstrainer Jens Kiefer betreut. Vielleicht werden Ristic und Sobotzik da schon auf der Tribüne ihre neue Mannschaft unter die Lupe nehmen.