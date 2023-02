Drittligist SC Verl gehört zu den positiven Überraschungen in dieser Saison. Auch dank Mittelfeldmann Tom Baack.

Zum ersten Mal in seiner Profikarriere traf Tom Baack vor knapp drei Wochen auf Rot-Weiss Essen. Für den 23-Jährigen war es ein ganz besonderes Duell. Denn: Baack ist gebürtiger Essener und nahm in der Jugend mehrfach an den RWE-Feriencamps teil.

Seit dem 01.07.2022 steht der zentrale Mittelfeldspieler fest beim Drittligisten SC Verl unter Vertrag. Im Sommer 2021 war Baack für ein Jahr vom Zweitligisten SSV Jahn Regensburg an den Sportclub ausgeliehen worden, wo er überzeugte und nach dem Ende des Leihgeschäfts fest verpflichtet wurde.

Beim leistungsgerechten 1:1-Remis gegen RWE spielte er 87 Minuten und machte im Mittelfeldzentrum neben Kapitän Mael Corboz und Vinko Sapina ein sehr ordentliches Spiel. Auch beim darauffolgenden Coup gegen den 1. FC Saarbrücken (2:0) und dem starken 1:1-Remis bei Waldhof Mannheim wusste Baack zu überzeugen. Laufstärke, Ballsicherheit, eine hohe Passgenauigkeit – diese Attribute zeichnen den gebürtigen Essener aus.

Baack spielte 13 Jahre für den VfL Bochum

Sowohl gegen den Ball als auch im Aufbauspiel ist Baack eine wichtige Stütze für den SCV. Seine statistischen Werte sind auf seiner Position fast alle überdurchschnittlich. Zudem spielt Verl einen sehr ballbesitzorientierten Fußball, der durch das Zentrum aufgebaut wird. Deswegen ist der 23-Jährige unter Trainer Mitch Kniat ein absoluter Leistungsträger und stand in dieser Saison 15-Mal in der Startelf – dreimal musste er aufgrund einer Fußverletzung passen. Wenn Verls Nummer fünf fit ist, dann spielt er von Beginn an.

Fast seine komplette fußballerische Ausbildung absolvierte Tom Baack beim VfL Bochum. Von 2006 bis 2019 schnürte der Defensiv-Allrounder seine Schuhe an der Castroper Straße und durchlief beim VfL sämtliche Jugendmannschaften. Die U19 führte er sogar als Kapitän auf das Feld.

Als Belohnung wurde der 41-fache deutsche Juniorennationalspieler 2016 mit einem Profivertrag ausgestattet. Doch der große Durchbruch blieb ihm mit nur vier Kurzeinsätzen in der 2. Liga verwehrt. Beim SC Verl hat Baack nun endlich richtig im Profifußball Fuß gefasst und steht mit dem Sportclub überraschend auf Rang elf. Es wird spannend, wo seine Entwicklung noch weiter hinführt.