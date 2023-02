Viktoria Köln: Abwehrspieler erleidet schwere Knieverletzung

Hiobsbotschaft für Viktoria Köln: Ein Abwehrspieler erlitt eine schwere Knieverletzung und wird der Viktoria in dieser Saison wohl nicht mehr zur Verfügung stehen.

Wie der "Kicker" berichtet, wird Florian Heister dem FC Viktoria Köln in den nächsten drei Monaten aufgrund einer schweren Knieverletzung, die er sich im Training zuzog, fehlen. Damit dürfte die Spielzeit 2022/2023 für Heister auch vorzeitig beendet sein.

Der 25-Jährige kam bisher elfmal in dieser Saison zum Einsatz. Zuletzt wirkte der Außenbahnspieler am vergangen Samstag beim 1:1-Remis in Wiesbaden mit.





Viktoria Köln empfängt am Montag (13. Februar, 19 Uhr, RevierSport-Liveticker) Rot-Weiss Essen. Neben Heister werden auch die gesperrten Patrick Koronkiweicz und Lars Dietz ausfallen. Zudem dürften auch David Philipp (Wadenverletzung, zuvor auch Stammspieler) und Federico Palacios (Knie - Ausfall seit Oktober 2022) weiter fehlen.

Laut "Kicker" stehe auch noch ein dickes Fragezeichen hinter dem Einsatz von Michael Schultz. Der Innenverteidiger muss nach einem Pferdekuss weiter im Training kürzer treten.

Gegen Rot-Weiss Essen: Statistik spricht für Viktoria Köln

Für die Viktoria ist es daher keine perfekte Ausgangslage für das RWE-Duell, das es bisher 29 Mal gab. Aber: Zumindest die Statistik spricht hier klar für die Kölner.

13 Partien entschied Köln für sich, sieben Mal gewann RWE, neun Mal wurden die Punkte geteilt. In Köln gewann Essen nur zwei der 14 Partien, eine ausbaufähige Bilanz.

Noch auffälliger: RWE konnte keines der letzten zehn Duelle gewinnen. Zuletzt gab es im September 2014 einen 2:1-Heimsieg. Der letzte Auswärtssieg am Höhenberg datiert aus dem Oktober 2012. Beim 2:1 spielte Mike Wunderlich auch schon für die Viktoria, damals sah er kurz vor dem Ende Gelb-Rot.