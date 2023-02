3. Liga: Nach Zwickau - auch BVB setzt den Trainer vor die Tür

Schwarzer Montag für zwei Trainer in der 3. Liga: Nach dem FSV Zwickau hat auch die U23 von Borussia Dortmund ihren Trainer vor die Tür gesetzt.

Am Montag, 6. Februar 2023, hat der FSV Zwickau Joe Enochs entlassen. Mit dem Trainer musste auch Sportchef Toni Wachsmuth gehen - RevierSport berichtete.

Am Montagabend dann der nächste Rauswurf in der 3. Liga: Borussia Dortmund hat sich mit sofortiger Wirkung von U23-Trainer Christian Preußer getrennt, der mit seinem Team nach 21 Spieltagen (nur sechs Siege, Anm. Red.) aktuell Rang 16 in der 3. Liga belegt.

Ingo Preuß, Sportlicher Leiter der U23, erklärt: "Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht. In den vergangenen Wochen ist in uns allerdings der Glaube gereift, dass unsere Saisonziele – sowohl was die Entwicklung der Mannschaft als auch die individuelle Entwicklung der Spieler angeht – in dieser Konstellation schwer zu erreichen sein werden. Wir bedanken uns bei Christian Preußer für seine geleistete Arbeit und wünschen ihm für die Zukunft nur das Allerbeste."

Diese Trainer mussten in der laufenden Drittliga-Saison schon gehen: Daniel Scherning (wechselte zu Arminia Bielefeld) Uwe Koschinat (1. FC Saarbrücken) Timo Rost (Erzgebirge Aue) Andre Meyer (Hallescher FC) Michael Köllner (1860 München) Rüdiger Rehm (FC Ingolstadt) Joe Enochs (FSV Zwickau) Christian Preußer (Borussia Dortmund II)

Preußer hatte die U23 des BVB nach dem kurzfristigen Abgang von Enrico Maaßen zum FC Augsburg im vergangenen Sommer unmittelbar vor Saisonbeginn übernommen. Über die Nachfolge von Christian Preußer wird Borussia Dortmund in den kommenden Tagen befinden.

Noch am vergangenen Wochenende hatte der 39-Jährige mit seiner Mannschaft durch einen 2:1-Erfolg in Ingolstadt eine Serie von Sechs Niederlagen gestoppt. Doch seinen Job rettete der Dreier beim FCI auch nicht mehr.