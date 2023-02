Das Derby zwischen Rot-Weiss Essen und dem MSV Duisburg wurde von 19.200 Zuschauern besucht. So viele Fans waren schon lange nicht mehr bei einem Spiel in Essen.

Rot-Weiss Essen gegen den MSV Duisburg. Dieses Derby elektrisiert beide Fanlager. Zum ersten Mal seit der Saison 2006/07 spielen die beiden Traditionsklubs aus dem Ruhrpott wieder in einer Liga. Bereits im Hinspiel (2:2) war die Schauinsland-Reisen-Arena in Duisburg mit 28.200 Zuschauern restlos ausverkauft – bisheriger Drittliga-Rekord in der Spielzeit 2022/23.

Da kam es nicht überraschend, dass auch das Rückspiel an der Hafenstraße ausverkauft war. Diese bereits bekannte Nachricht verkündete RWE-Stadionsprecher Walter Ruege während der zweiten Halbzeit.

Alle 19.200 verfügbaren Tickets waren schnell vergriffen. Der MSV hatte die 2500 Karten sogar in wenigen Minuten verkauft. Insgesamt entwickelte sich eine packende Derbystimmung auf beiden Seiten. Essen und Duisburg trennten sich in einer intensiven Partie 1:1 (0:0)-Remis.

RWE-Flügelflitzer Oguzhan Kefkir zeigte sich beeindruckt von der Atmosphäre: "Geil! Mehr kann man dazu nicht sagen. Volle Hütte, Derby – die Stimmung war einfach geil. Umso bitterer, dass wir keine drei Punkte geholt haben."

Für Rot-Weiss Essen war es die größte Kulisse an der Hafenstraße seit dem 08.04.2014. Auch damals war der MSV Duisburg zu Gast. Beim Niederrheinpokal-Halbfinale, welches die Zebras nach Elfmeterschießen gewinnen konnten, pilgerten 20.650 Fans ins Stadion.





Das DFB-Pokal-Duell gegen den Erstligisten Borussia Mönchengladbach (1:2) im August 2017 war auch ausverkauft, aber da durften "nur" 18.500 Zuschauer live mit dabei sein. Zur Wahrheit gehört natürlich auch, dass die DFB-Pokal-Spiele in der Corona-Zeit gegen Arminia Bielefeld, Fortuna Düsseldorf und Bayer 04 Leverkusen unter normalen Umständen mit Sicherheit auch vor ausverkauftem Haus stattgefunden hätten.

RevierSport hat eine Auflistung von den meistbesuchten Heimspielen von RWE in den letzten zehn Jahren erstellt.