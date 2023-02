RWE gegen MSV: Polizei wendet sich mit diesem Brief an beide Fanlager

Vor dem Drittliga-Derby zwischen Rot-Weiss Essen und MSV Duisburg hat sich auch die Polizei an beide Fanlager gewandt.

Die Polizei Essen hat für die Fans von Rot-Weiss Essen und MSV Duisburg einige Informationen für ein friedliches und spannendes Fußballspiel zusammengestellt. Auch RevierSport hatte im Vorfeld mit der Polizei gesprochen.

Der Fanbrief im Wortlaut:

Erreichbarkeit der Polizei am Spieltag:

Wenn es im Verlauf der An-/Abreise oder im Stadion Fragen oder Probleme gibt, wenden Sie sich bitte an die eingesetzten Polizeibeamten oder kontaktieren Sie die im Stadion unterhalb des Blocks R1 gelegene Stadionwache. In dringenden Fällen wählen Sie den Notruf 110.

Ziele der Polizei Essen:

Unser Ziel ist, die Sicherheit dieses Spieles mit professioneller Neutralität zu gewährleisten. Das heißt, wir differenzieren zwischen friedlichen und gewaltsuchenden/gewalttätigen Fans, aber nicht nach Vereinszugehörigkeit.

Verbot der Vermummung und Uniformierung:

Wir bitten alle Fans eindringlich, auf die Verwendung von Pyrotechnik zu verzichten, um die Gesundheit und das Leben anderer nicht zu gefährden. Das Mitführen und Abbrennen von Pyrotechnik kann strafrechtliche Konsequenzen und zu einem bundesweiten Stadionverbot führen. Wir weisen darauf hin, dass auch bei Sportveranstaltungen und auf dem Weg dorthin für die Besucher ein Vermummungs- und Uniformverbot besteht, Verstöße hiergegen können ebenfalls zuvor beschriebene Konsequenzen zur Folge haben.

Stadionverbote:

Personen mit bundesweitem oder lokalem Stadionverbot dürfen sich nicht im Stadion aufhalten. Zuwiderhandlungen werden konsequent strafrechtlich verfolgt.

Rassismus und Fremdenfeindlichkeit von Fußballfans im Stadion:

Gemeinsam mit den Fans stellen sich Rot-Weiss Essen und die Polizei Essen aktiv gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit. Wir freuen uns über jeden Fan, der sich klar gegen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus positioniert und Stellung bezieht. Rassistisch und fremdenfeindlich motivierte Straftaten werden konsequent verfolgt.

Hinweise zu den bei Heimspielen von Rot-Weiss Essen praktizierten Sicherheitsvorkehrungen:

Sobald es zu Schwierigkeiten im Stadionbereich kommt, wird nicht nur der Ordnungsdienst, sondern gegebenenfalls auch die Polizei direkt auf die Fans zugehen. Befolgen Sie die Anweisungen des Ordnungsdienstes und der Polizei. Beachten Sie die Blocktrennungen und übersteigen sie keine Zäune/Absperrungen. Sie gefährden damit die Sicherheit der Veranstaltung und zwingen die Ordnungskräfte zum Handeln. Beachten Sie bitte die Regelungen der Stadionordnung.

Anreisehinweise:

Mit Pkw oder Bussen anreisende Gästefans weisen wir darauf hin, dass das Stadion an der Hafenstraße im Norden der Stadt liegt. Der starke Besucherverkehr zum ausverkauften Stadion wird zu Verkehrsstörungen führen. Wir bitten Sie daher, rechtzeitig anzureisen. Das Stadion öffnet bereits 90 Minuten vor Spielbeginn, also um 12:30 Uhr. Wir bitten Sie daher nachdrücklich, sich zügig zum Gästeeingang zu begeben und die Einlasskontrollen zu passieren. Meiden Sie Gedrängesituationen!

Gästefans nutzen bitte ausschließlich den Eingang G 3. Der Gästeeingang befindet sich an der Straße „Sulterkamp“. Sie können das Stadion über die Bundesautobahn 42 erreichen. Verlassen Sie die A 42 an der Anschlussstelle Nr. 12 „Bottrop-Süd“. Nach der Ausfahrt fahren Sie ca. 3 km weiter auf der Essener Straße (L 631) in Richtung Essen-Borbeck und biegen dann nach links in die Straße „Sulterkamp“ ab. Es wird ein Parkplatz für anreisende Gäste am Autokino Essen, Sulterkamp 70, 45356 Essen für PKW betrieben . Für 9-Sitzer und Busse gibt es einen kostenlosen Parkplatz direkt am Gästeeingang, welcher von der Straße „Sulterkamp“ zu befahren ist.

Anreise mittels Bahn über den Hauptbahnhof Essen:

Es wird ein Sonderzug vom Hauptbahnhof Duisburg zum Hauptbahnhof Essen eingerichtet:

Abfahrt Duisburg HBF 11:33 Uhr, Gleis 6

Ankunft Essen HBF 11:45 Uhr, Gleis 6

Es werden ausreichend Shuttlebusse am HBF Essen bereitstehen. Von dort werden unsere Gästefans zum Stadion an der Hafenstraße gefahren

ACHTUNG:

Für den Rückweg ist der Sulterkamp ggf. in Fahrtrichtung Bottroper Straße gesperrt. Daher müssen Sie vom Sulterkamp in die Emscherbruchallee fahren. Durchfahren Sie durchgängig die Emscherbruchallee. Nutzen Sie dann im Kreisverkehr die dritte Ausfahrt auf die Econovaallee, um letztendlich wieder auf die Bottroper Straße und zur BAB 42 zu gelangen.