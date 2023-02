3. Liga: Abstiegskandidat verpflichtet 143-maligen Zweitliga-Profi

Der Hallesche FC ist noch auf der Suche nach einem neuen Trainer. Einen neuen Spieler hat der Drittligist indes gefunden.

Der Hallesche FC hat kurz vor Ende des Transferfensters eine letzte Verpflichtung getätigt und Offensivspieler Erich Berko bis Saisonende 2022/23 unter Vertrag genommen. Der 28-jährige Allrounder spielte zuletzt in Israel und wird am Donnerstag - 2. Februar - an der Saale erwartet.

"Für den Halleschen FC bot sich die Chance, mit Erich Berko einen erfahrenen und vielseitig einsetzbaren Offensivspieler dazu zu holen. Diese Gelegenheit haben wir ergriffen und gehen davon aus, dass er unserer Mannschaft bei den bevorstehenden Aufgaben helfen kann", erklärt HFC-Sportdirektor Ralf Minge.

Berko hat ghanaische Wurzeln, ist allerdings in Deutschland geboren und durchlief beim VfB Stuttgart das Nachwuchsleistungszentrum.

Im Seniorenbereich folgten die Stationen Stuttgarter Kickers, Dynamo Dresden, Darmstadt 98 und SV Sandhausen, ehe er bei Maccabi Netanya (6 Partien, kein Treffer) in der höchsten Liga Israels spielte. Insgesamt stehen 143 Partien (13 Tore, 18 Vorlagen) in der 2. Bundesliga und 79 Begegnungen (15, 8) in der 3. Liga in der Vita des 1,81 Meter großen Stürmers.

Hallescher FC: Noch kein neuer Trainer gefunden

Derweil läuft die Suche nach einem Nachfolger für den entlassenen Cheftrainer Andre Meyer auf Hochtouren. "Wir sind im Auswahlprozess und führen Gespräche. Priorität hat momentan tagesaktuell die Trainersuche", sagt Vorstandsvize Dr. Michael Fox der "Bild"-Zeitung.

Auf das Derby am Samstag (14 Uhr) bei Dynamo Dresden bereiten Nachwuchsleiter und Fußballlehrer Jens Kiefer, Co-Trainer Max Bergmann und Torwartcoach Marian Unger die Mannschaft vor. Vor dem Dresden-Spiel haben die Hallenser einen Zwei-Punkte-Rückstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz.