RWE - MSV: Erstes Liga-Derby an der Hafenstraße seit 2006, das sagt die Statistik

Am Sonntag gastiert der MSV Duisburg erstmals seit 2006 in einem Ligaspiel an der Hafenstraße bei Rot-Weiss Essen. Noch länger liegt der letzte RWE-Sieg zurück.

Bereits seit einigen Tagen wirft das Derby zwischen Rot-Weiss Essen und dem MSV Duisburg seinen Schatten voraus. In beiden Fanlagern steigt die Vorfreude auf die ausverkaufte Partie am Sonntagmittag (14 Uhr, RS-Liveticker).

Logisch, schließlich geht es neben Prestige auch um drei Punkte, die im weiteren Saisonverlauf noch wichtig werden könnten. Die Rivalen liegen nur einen Punkt voneinander entfernt im unteren Tabellenmittelfeld und können nach Negativerlebnissen zuletzt beide einen Befreiungsschlag gebrauchen.

Außerdem ist das Duell zwischen RWE und MSV zur Seltenheit geworden. Das 2:2 in der Hinserie war die erste Begegnung in der Liga seit 15 Jahren. Noch länger liegt das letzte Derby an der Hafenstraße zurück. Im Dezember 2006 gastierte der MSV zuletzt in Bergeborbeck, damals noch im Georg-Melches-Stadion und in der 2. Bundesliga.

Der MSV setzte sich mit 2:1 durch, die Partie verlief unglücklich aus Sicht der Essener: Die Duisburger Führung durch Adam Bodzek (14.) konnte Macchambes Younga-Mouhani zwar in der Nachspielzeit der ersten Hälfte ausgleichen. Am Ende jubelten die Gäste dennoch. Klemen Lavric köpfte den Ball in der Schlussminute nach einem Eckball ins Tor. Und das Rückspiel gewann Duisburg 3:0 - RWE stieg ab, der MSV auf.

Überhaupt konnte Rot-Weiss nur eines der letzten sieben Ligaspiele gegen Duisburg gewinnen - am 21. Spieltag der Zweitliga-Saison 2004/05. Sven Lintjens ließ die Hafenstraße mit seinem späten Siegtreffer beben. Doch auch am Ende jener Spielzeit stieg RWE ab.

Auch die Gesamtbilanz spricht für die Meidericher. Sie haben 13 von 31 Duellen in der Liga gegen Essen gewonnen. Sieben Mal setzten sich die Rot-Weissen durch. Aber: Vor eigenem Publikum haben die kommenden Gastgeber die Nase knapp vorn (fünf Siege, sieben Remis, vier Niederlagen).

Ob das auch am Sonntag der Fall sein wird? Klar ist jedenfalls, dass RWE trotz der stets großen Unterstützung der eigenen Fans (Platz drei in der Zuschauertabelle) Probleme zuhause hat. Der Klub gewann nur zwei von neun Partien (fünf Remis, zwei Niederlagen) - das macht Platz 14 in der Heimtabelle.

Derweil ist der MSV auswärts überdurchschnittlich erfolgreich. Nach fünf Auswärtssiegen (fünf Niederlagen) gehören die Zebras in dieser Hinsicht zum oberen Drittel der Liga.