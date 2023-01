3. Liga: Mannheim voll im Aufstiegsrennen - Köln in der Krise

Der SV Waldhof Mannheim hat auch das dritte Spiel im neuen Jahr gewonnen. Die Neidhart-Elf ist im Aufstiegsrennen wieder voll dabei.

Der SV Waldhof Mannheim ist perfekt in das Jahr 2023 gestartet. In der 3. Liga gab es am Sonntag im dritten Spiel den dritten Sieg für die Mannschaft von Ex-RWE-Trainer Christian Neidhart.

Nach dem 3:1 gegen den TSV 1860 München und dem 3:1 beim MSV Duisburg setzte Mannheim mit dem 4:1 bei Viktoria Köln noch einen drauf. Der Lohn: Platz fünf in der Tabelle und die Waldhöfer sind - wie angepeilt - wieder dick im Rennen um den Aufstieg in die 2. Bundesliga. Derweil befindet sich die Viktoria nach drei Start-Niederlagen in 2023 in der Krise - und das trotz der Rückkehr von Viktoria-Legende Mike Wunderlich.

Bereits nach fünf Minuten gab es den ersten Torjubel für die Gäste. Nach einer Ecke traf Fridolin Wagner zum 1:0. Nachdem Lars Dietz kurz darauf für die Viktoria die Latte traf, machte es Mannheim besser.

Nach 23 erzielte Adrien Lebeau das 2:0. Einen bösen Fehler von Jamil Siebert nutzte Lebeau - er traf mit einem gefühlvollen Heber aus 25 Metern. Fast wäre Mannheim noch das 3:0 vor der Pause gelungen - doch mit dem 2:0 ging es in die Kabine.

Viktoria Köln: Voll - Siebert (46.Marseiler), Dietz, Greger, May (46. Hong) - Fritz, Sontheimer - Koronkiewicz (62. Stehle), Wunderlich (75. Risse), Handle - Meißner (62. Heister) Voll - Siebert (46.Marseiler), Dietz, Greger, May (46. Hong) - Fritz, Sontheimer - Koronkiewicz (62. Stehle), Wunderlich (75. Risse), Handle - Meißner (62. Heister) Waldhof Mannheim: Bartels - Jans, Seegert, Riedel, Rossipal - Pledl (60. Winkler), Fridolin Wagner, Bahn (74. Malachowski), Lebeau (75. Kother) - Martinovic (81. Keita-Ruel), Sohm (81. Taz). Tore: 0:1 Wagner (5.), 0:2 Lebeau (23.), 0:3 Martinovic (61.), 1:3 Stehle (80.), 1:4 Małachowski (90.). Schiedsrichter: Martin Speckner Zuschauer: 3569

In der Pause wechselten die Gastgeber zwei Mal aus, doch es half zunächst nichts. Im Gegenteil: Die Mannheimer erhöhten auf 3:0. Dominik Martinovic erzielte für die effizienten Gäste die Entscheidung.

Die Kölner gaben sich aber nicht auf und kamen zehn Minuten vor dem Ende zumindest noch zum Anschluss. Nach mehreren vergebenen Möglichkeiten war es Simon Stehle, der zum 1:3 traf. Doch der letzte Treffer gehörte erneut Mannheim. Adrian Małachowski traf in der 90. Minute zum 4:1-Endstand.

Weiter geht es für Viktoria Köln am Samstag (4. Februar, 14 Uhr) beim SV Wehen. Die Mannheimer spielen am Montag (6. Februar, 19 Uhr) zuhause gegen den SC Verl.