3. Liga: Chancenwucher und Elfer verschossen - BVB II auf Abstiegsplatz

In der 3. Liga hat die Reserve von Borussia Dortmund auch gegen den SV Wehen Wiesbaden verloren. Dem schwarzgelben Nachwuchs droht der Abstieg.

Der BVB II schlittert in der 3. Liga immer weiter in die Krise. Das 0:1 gegen den Tabellenzweiten SV Wehen war bereits die sechste Niederlage in Serie für die U23 von Borussia Dortmund.

Und sie konnten nur dank der Nachlässigkeit der Gäste bis zum Ende im Spiel bleiben. Denn abseits des Treffers von Benedict Hollerbach kurz nach der Pause vergab Wehen vor der Pause drei riesige Gelegenheiten.

Der BVB versuchte im Signal-Iduna-Park dagegenzuhalten, wobei die Dortmunder in der Offensive harmlos blieben. Die Wiesbadener, bei denen Dominik Bauer (Knieprobleme), Gino Fecher (Gelbsperre), Dennis Kempe (Muskuläre Probleme), Nico Rieble (Innenbandriss) und Florian Stritzel (Schultereckgelenksprengung) fehlten, hatten alles im Griff.

Dortmund II: Lotka - Collins, Pfanne, Dams, Rothe (72. Aning) - Papadopoulos, Kamara (83. Elongo-Yombo) - Njinmah (83. Gürpüz), Pohlmann (87. Tattermusch), Otuali Omohe - Akono (72. Eberwein) Lotka - Collins, Pfanne, Dams, Rothe (72. Aning) - Papadopoulos, Kamara (83. Elongo-Yombo) - Njinmah (83. Gürpüz), Pohlmann (87. Tattermusch), Otuali Omohe - Akono (72. Eberwein) Wiesbaden: Lyska - Mockenhaupt, Gürleyen, Reinthaler - Goppel (83. Mrowca), Bjarke Jacobsen, Emanuel Taffertshofer (72. Heußer), Ezeh - Wurtz (72. Froese) - Prtajin (90. Iredale), Hollerbach (83. Najar) Tore: 0:1 Hollerbach (49.) Schiedsrichter: Nico Fuchs (Bergisch Gladbach) Zuschauer: 1268

Richtig heiß wurde es dann nach dem 0:1 - denn nun war auch der BVB im Spiel. Zwar vergab der SVW zunächst das sichere 2:0, doch dann gab es einen Elfmeter für den BVB.

Doch die Dortmunder trafen auch aus elf Metern nicht. Denn Justin Njinmah scheiterte an Wehen-Keeper Arthur Lyska, der den Strafstoß zuvor verursacht hatte. Wenige Minuten später war es Zugang Moses Otuali, der den Ausgleich nur hauchdünn verpasste.

Auf der anderen Seite mussten die Borussen wieder aufpassen, nicht das 0:2 zu kassieren. Am Ende warf der BVB alles nach vorne, doch es sollte nicht mehr zum 1:1 reichen, obwohl Niklas Dams eine weitere gute Möglichkeit besaß. Damit war die sechste Niederlage in Serie für den BVB II perfekt.

Weiter geht es für den BVB II am Samstag (4. Februar, 14 Uhr) beim FC Ingolstadt. Der SV Wehen Wiesbaden spielt zeitgleich zuhause gegen Viktoria Köln,