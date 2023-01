MSV Duisburg: Gewissheit! Duo fällt gegen Osnabrück aus

Der MSV Duisburg muss beim Heimspiel auf ein Duo verzichten: Wie der Drittligist am Freitag bestätigte, werden Vincent Müller und Marvin Bakalorz ausfallen.

Noch am Donnerstag waren die Einsätze der etatmäßigen Nummer eins Vincent Müller und Marvin Bakalorz fraglich. Am Freitag postete der MSV Duisburg dann in den Sozialen Medien die traurige Gewissheit: Das Duo hat nicht beim Abschlusstraining mitgewirkt und wird somit beim Heimspiel gegen den VfL Osnabrück ausfallen.

"Beide Spieler sind noch fraglich. Marvin Bakalorz hat zwar vollständig mit der Mannschaft trainiert, aber er hatte in den letzten Wochen insgesamt wenig Einheiten mit der Mannschaft. Da werden wir die nächsten zwei Tage abwarten und am Freitag die Entscheidung treffen, ob er zum Kader gehört. Ähnlich sieht es bei Vincent Müller aus. Bis dato konnte er alles mit dem Torwarttrainer schmerzfrei machen. Bei ihm werden wir Freitag einen Härtetest machen und dann schauen wir, ob er im Tor stehen kann", hatte Trainer Torsten Ziegner am Donnerstag bei der Pressekonferenz erklärt.

Somit wird - wie schon beim 1:3 gegen Waldhof Mannheim am vergangenen Montag - Maximilian Braune das Tor der Meidericher hüten. Ihm hatte Ziegner ein „stabiles Spiel“ bescheinigt.

Gleich vier Duisburgern droht eine Gelbsperre

Ebenfalls definitiv nicht dabei sind Joshua Bitter, der eine Gelb-Rot-Sperre absitzen muss und Benjamin Girth, der sich gegen Mannheim eine Muskelverletzung in der Wade zugezogen hat und mehrere Wochen ausfallen wird. "Das ist ein total bitterer Ausfall. Wir haben ja gesehen, dass er ein Faktor in unserem Spiel sein kann", sagte Trainer Torsten Ziegner in der Medienrunde vor dem Heimspiel gegen Osnabrück am Samstag. Zudem fehlen weiterhin Alaa Bakir und Vincent Gembalies.

Vier Duisburgern droht derweil eine Gelbsperre: Abwehrchef Sebastian Mai hat bereits neun Gelbe Karten auf dem Konto, Marvin Senger, Niclas Stierlin und Moritz Stoppelkamp stehen aktuell bei vier Gelben Karten.