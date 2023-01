3. Liga: Vor dieser Premiere steht die SV Elversberg gegen RWE

Die SV Elversberg empfängt am Freitagabend Rot-Weiss Essen. Es ist zugleich eine Premiere für die Gastgeber aus dem Saarland.

Ein halbes Jahr lang musste die SV Elversberg warten, beim Rückrundenauftakt gegen Rot-Weiss Essen ist es endlich soweit.

Wenn RWE am Freitagabend ins Saarland kommt, bestreitet die SVE in dieser Saison das erste Heimspiel unter Flutlicht. Die bisherigen zehn Heimspiele fanden allesamt am Mittag statt. Jetzt gehen die Elversberger erstmals an dem Termin am Freitagabend auf den Rasen an der Kaiserlinde.

Und die Vorfreude wird groß sein, wobei Trainer Horst Steffen vor den Gästen aus Essen warnt: "Wir treffen auf einen Gegner, der ordentlich unterwegs ist, der auch schon gute Ergebnisse gegen Topmannschaft erzielen konnte", wird Cheftrainer Horst Steffen auf der Vereinshomepage zitiert. "Es wird am Freitag ein spannendes Spiel, ein anderes Spiel als in der Hinrunde."

Das werden alle Essener hoffen, schließlich endete das Duell zum Saisonbeginn in einem Debakel. 1:5 schoss Elversberg seinen Mitaufsteiger ab. Es war der Beginn eines Erfolgslauf, der bis heute anhält. Wie im Rausch eilte die SVE von einem Sieg zum nächsten, steht inzwischen mit sieben Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze.

Und die leisen Zweifel, dass es nach der langen Winterpause im neuen Jahr nicht mehr laufen könnte, wischte der Verein nach der 0:1-Auftaktpleite gegen Wehen Wiesbaden schnell weg. Mit 4:3 besiegte Elversberg den FC Ingolstadt im Heimspiel am vergangenen Wochenende.

"Ich freue mich, dass wir schon einen Heimsieg im neuen Jahr in der Tasche haben", so Steffen. "Das wollen wir jetzt fortführen. Ich hoffe, dass wir wieder an unsere Leistungsfähigkeit herankommen und im Vergleich zum Spiel gegen Ingolstadt noch einen draufsetzen."

Verzichten muss der Elversberger Trainer gegen RWE auf Lukas Pinckert, der eine Gelb-Rot-Sperre absitzt. Dazu kommen die Langzeitverletzten Patryk Dragon, Sebastian Saftig und Semih Sahin. Kapitän Kevin Conrad, der ebenfalls länger ausfiel, hat in dieser Woche das Mannschaftstraining wieder aufgenommen.