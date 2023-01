MSV Duisburg: Muskelverletzung! Stürmer fällt erneut einige Wochen aus

Der MSV Duisburg unterlag am Montagabend dem SV Waldhof Mannheim mit 1:3. Neben dem Spiel, verloren die Duisburger auch zwei Spieler.

Das 1:3 des MSV Duisburg gegen den SV Waldhof Mannheim war in dreifacher Hinsicht verlustreich für die Zebras.

Zunächst einmal verloren sie natürlich ein wichtiges Drittligaspiel, dann gab es noch den umstrittenen Platzverweis für Joshua Bitter und einen Tag später die nächste schlechte Nachricht.

"Benjamin Girth wird unserem Spielverein mit einer Muskelverletzung in der Wade mehrere Wochen fehlen. Das haben die Untersuchungen in der BG Unfallklinik heute ergeben. Komm' schnell wieder auf die Beine, Benni!", heißt es in einem Twitter-Eintrag des MSV Duisburg.

Für Girth ist es sehr bitter. Denn es ist schon der zweite längere Ausfall für den 30-jährigen Stürmer. Drei Tore erzielte Girth in seinen ersten beiden Einsätzen für den MSV. Im dritten Spiel verletzte sich der aus Braunschweig gekommene Angreifer allerdings. Er zog sich eine Schultereckgelenkssprengung zu. Das Pflichtspieljahr 2022 war gelaufen.

Neues Jahr, neues Glück: So begann 2023 auch für Girth. Zum Restrundenstart, beim 3:2-Sieg in Saarbrücken, schoss er sein nächstes Tor für den MSV. Und nun, eine Woche später, muss er wieder an seinem Comeback arbeiten.