"Vonne Hafenstraße - der RWE-Talk": Das große Fazit zur Hinrunde

Rot-Weiss Essen beendet die Hinrunde mit einem 1:1. Wir diskutieren das Verl-Remis, die Hinrunde - und schauen auf das RWE-Duell in Elversberg.

Remis im letzten Hinrunden-Spiel: Rot-Weiss Essen kassierte den entscheidenden Treffer zum 1:1 (0:0)-Endstand in der zweiten Minute der Nachspielzeit – Nicolas Sessa traf für den SC Verl. Und das ging in Ordnung, fühlte sich für die Rot-Weissen aber an wie eine Niederlage.

In unserem neuen Talk-Format „vonne Hafenstraße - der RWE-Talk“ reden wir über das Auswärtsspiel von Rot-Weiss Essen beim SC Verl. Moderatorin Kira Alex und die beiden RWE-Reporter Rolf Hantel und Justus Heinisch analysieren das 1:1, ziehen ein Fazit zur Hinrunde und blicken bereits auf die nächste Partie bei der SV Elversberg - in genau 19 Minuten und sieben Sekunden. Das neue Talk-Format „vonne Hafenstraße - der RWE-Talk“ wird ab sofort am Tag nach jedem RWE-Meisterschaftsspiel ausgestrahlt.

„Das 1:0 hätte Rot-Weiss Essen eigentlich über die Runden bringen müssen“, sagt Hantel über das Match gegen Verl – Felix Bastians hatte RWE durch einen Elfmetertreffer in Führung gebracht (82. Minute). „Dann ist es besonders ärgerlich, dass sie nach einem Standard den Ausgleich kassiert haben.“





Für Heinisch ging das Remis am Ende in Ordnung. „Es war bitter, aber unter dem Strich gerecht.“ Für seinen Geschmack zeigte RWE in der Offensive zu wenig. „Es ist zu erkennen, dass RWE stabiler geworden ist. Aber das ging zulasten der Offensive. Es ist sehr zäh gewesen, was die Mannschaft zuletzt gezeigt hat – zwei Tore in vier Spielen sind zu wenig.“

Wie Hantel und Heinisch auf die turbulente Hinrunde der Essener und das wichtige Duell bei der SV Elversberg schauen, sehen Sie im Video.