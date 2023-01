Drittligist Rot-Weiss Essen muss das Last-Minute-Remis beim SC Verl (1:1) schnell abhaken. Im nächsten Spiel geht es zum Tabellenführer.

Nur 30 Sekunden hatten gefehlt und Felix Bastians wäre – wieder einmal – zum umjubelten Matchwinner von Rot-Weiss Essen avanciert. In der 82. Minute holte er beim Auswärtsspiel gegen den SC Verl einen Elfmeter heraus, den er selbst verwandelte und seine Farben damit in einer intensiven Partie mit 1:0 in Führung brachte.

Die Elfmeterentscheidung war strittig. Ob es wirklich eine Berührung von Oliver Batista Meier an Bastians gab, blieb offen, doch Schiedsrichter Sven Jablonski entschied auf Strafstoß. "Ich habe den Kontakt nach innen gesehen. Wenn sie hinten die ganze Zeit rausspielen wollen, dann musst du dazwischen gehen. Sein Fuß ist rausgegangen und das muss man annehmen. In meinem Alter und so spät im Spiel, dann fällst du schonmal um", sagte der Routinier schmunzelnd.

Für Bastians, der RWE zum zweiten Mal in Serie als Kapitän auf das Feld führte, war es bereits sein sechster Saisontreffer. Damit führt der Verteidiger die interne Torschützenliste der Essener an. Umso ärgerlicher, dass dieses Tor nicht zum Sieg reichte. Mit der letzten Offensivaktion im Spiel konnten die Hausherren durch Nicolas Sessa (93.) ausgleichen – ein vermeidbarer Gegentreffer für die Mannen von der Hafenstraße. Durch den späten Ausgleich spielte Rot-Weiss zum vierten Mal in Serie Unentschieden.





Entsprechend hatte Bastians beim Interview nach dem Abpfiff gemischte Gefühle: "So spät im Spiel hätten wir das 1:0 über die Zeit bringen müssen. Das ist sehr ärgerlich. Vor dem Einwurf haben wir dem Gegner unbedrängt den Ball in die Füße gespielt. Da müssen wir viel cleverer werden. Am zweiten Pfosten hätten wir an den Gegenspielern dran sein müssen. In so einer Situation darf keiner frei sein. Wir machen aber weiter. Die Kompaktheit müssen wir beibehalten, dazu die Chancen nutzen – dann kann man so ein Auswärtsspiel auch gewinnen."

Elversberg ist mit Abstand die beste Mannschaft der Liga. Da brauchen wir unsere Maximalleistung, um dort Punkte zu holen. Wir haben großen Respekt, aber keine Angst. Felix Bastians.

Bereits am kommenden Freitagabend (27. Januar, 19 Uhr) gastiert Rot-Weiss Essen beim unangefochtenen Spitzenreiter SV Elversberg zum Rückrundenauftakt. Jeder RWE-Fan hat noch die 1:5-Hinspielklatsche im Kopf, aber seitdem haben sich die Essener defensiv deutlich stabilisiert. Auf die Frage, ob seine Mannschaft noch eine Rechnung mit dem Gegner offen hätte, antwortete der 34-jährige Bastians: "Da bin ich kein Freund von. Elversberg ist mit Abstand die beste Mannschaft der Liga. Da brauchen wir unsere Maximalleistung, um dort Punkte zu holen. Wir haben großen Respekt, aber keine Angst."