Der SC Verl spielte am Samstag gegen Rot-Weiss Essen. Die Partie endete 1:1. Allzu viele Heimspiele werden in der Paderborner Arena wohl nicht mehr hinzukommen.

Die Vorfreude beim SC Verl war groß vor dem ersten Heimspiel im Jahr 2023. Denn: Mit Rot-Weiss Essen war ein "alter Bekannter" aus früheren Regionalliga-Zeiten zu Gast in Paderborn. Zur Erinnerung: Verl absolviert seine Heimspiele in der Arena des Zweitligisten, weil das eigene Stadion noch nicht den Anforderungen der 3. Liga entspricht.

Für das Duell gegen den Tabellennachbarn aus dem Ruhrgebiet konnte der SCV einen Saisonrekord vermelden. Beim 1:1-Remis pilgerten 3614 Zuschauer nach Paderborn und sahen eine ausgeglichene Partie. 2358 Fans aus Essen waren zu Gast im Stadion. Damit wurde die bisherige Bestmarke – 1761 Fans gegen den MSV Duisburg – deutlich überschritten. Ganz zur Freude des Drittligisten aus Ostwestfalen.

Die fünf meistbesuchten Heimspiele des SC Verl in dieser Saison: 1. SC Verl – Rot-Weiss Essen (21. Januar 2023, 1:1, 3614 Fans) 2. SC Verl – MSV Duisburg (18. September 2022, 1:0, 1761 Fans) 3. SC Verl – 1860 München (13. August 2022, 0:1, 1537 Fans) 4. SC Verl – SV Meppen (12. September 2022, 2:2, 1374 Fans) 5. SC Verl – Waldhof Mannheim (07. August 2022, 2:2, 1216 Fans)

Zeitnah wird der SC Verl dann auch wieder solche Highlight-Spiele – wie gegen RWE – in der heimischen Sportclub-Arena austragen dürfen. Der Umbau an der Poststraße läuft seit Oktober 2022. Wenn die Arbeiten planmäßig abgeschlossen werden, könnten die Verler am 25. März zur Partie gegen den Tabellenführer SV Elversberg in die Heimspielstätte zurückkehren. In Paderborn gab es bereits am Samstagnachmittag einen Aufruf an alle Freunde des SC Verl. Die Fans sammeln Spenden für die Choreografie zur Wiedereröffnung der Sportclub-Arena.

Die Mindestkapazität wurde in den Drittliga-Bestimmungen von 10.001 auf 5.001 Zuschauer reduziert. Nach dem Umbau fasst die Sportclub-Arena etwa 5.300 Fans, dazu wird die Spielfläche im Januar mit einer Rasenheizung ausgestattet und das Flutlicht aufgerüstet. Mit vier Millionen Euro beteiligt sich die Stadt am 9,5-Millionen-Euro-Projekt.