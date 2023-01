Drittliga-Primus SV Elversberg hat den Vertrag mit Horst Steffen langfristig verlängert. Beide Parteien freuen sich.

Für die Wahl des Drittliga-Trainers der Saison 2022/23 gibt es bereits nach der ersten Halbserie einen klaren Favoriten: Horst Steffen. Der Coach des Spitzenreiters SV Elversberg sorgt mit seiner Mannschaft für Furore. In 18 Spielen sammelte der Aufsteiger sensationelle 41 Punkte und hat acht Zähler Vorsprung vor dem Relegationsplatz, auf dem der 1. FC Saarbrücken steht.

Attraktiver Offensivfußball, viele Tore und eine stabile Defensive – das zeichnete die SVE bislang aus. Zwar ging der Auftakt im neuen Jahr beim Verfolger SV Wehen Wiesbaden mit 0:1 verloren, aber die Zeichen stehen weiterhin auf einen Durchmarsch von der Regionalliga bis in die 2. Liga.

Unabhängig vom Ausgang dieser Saison hat Elversberg die Weichen für die Zukunft gestellt und den Vertrag von Erfolgscoach Steffen, der ursprünglich in diesem Sommer ausgelaufen wäre, am Donnerstag vorzeitig bis 2026 verlängert.

In der heutigen Zeit ist es nicht selbstverständlich, über viele Jahre in einem Verein tätig zu sein. Aber diese Kontinuität, dieses Vertrauen zeichnet die SV Elversberg aus und sorgt für Verbundenheit. Horst Steffen.

Ein großes Vertrauensbekenntnis für den 53-jährigen Krefelder. Seit Oktober 2018 leitet der frühere Bundesliga-Profi die Geschicke an der Kaiserlinde und kann in 161 Pflichtspielen einen hervorragenden Punkteschnitt von 2,22 vorweisen. Nach der Regionalliga-Meisterschaft im Jahr 2022 könnte es bald erneut Grund zum Feiern geben.

Steffen betonte nach seiner Vertragsverlängerung: "Die Arbeit mit dem gesamten Team in Elversberg bereitet mir nach wie vor viel Freude. In der heutigen Zeit ist es nicht selbstverständlich, über viele Jahre in einem Verein tätig zu sein. Aber diese Kontinuität, dieses Vertrauen zeichnet die SV Elversberg aus und sorgt für Verbundenheit. Wir haben in den vergangenen Jahren hier etwas aufgebaut, das noch weiterwachsen kann, und viele Menschen mitgenommen. Ich freue mich darauf, auch in den nächsten Jahren diesen Weg mit der SVE weiterzugehen."

Ole Book, Vorstand Sport der SVE, freute sich ebenfalls über die Planungssicherheit für die kommenden Jahre: "Die Ereignisse im vergangenen Jahr sind für uns beeindruckend, aber nicht der alleinige Grund, weshalb wir mit Horst Steffen weiterarbeiten wollen. Wir arbeiten mittlerweile über vier Jahre zusammen, haben in dieser Zeit vieles erlebt und immer gewusst, dass wir mit Horst Steffen einen Trainer haben, der zu unserem Verein passt, der die Werte verkörpert und der hier viel bewegen kann. Wir schätzen seine Persönlichkeit, sein Fachwissen, seine Art, die Mannschaft zu führen und seine Kompetenz."