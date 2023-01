Vor Drittliga-Duell mit RWE: SC Verl gewinnt Testspiel

Einige Tage vor dem Drittliga-Spiel gegen Rot-Weiss Essen hat der SC Verl einen Test gegen ein Team aus der Oberliga Westfalen gewonnen.

Fünf Tage vor dem Heimspiel gegen Rot-Weiss Essen hat der SC Verl einen Testspiel-Sieg gefeiert. Am Montag besiegten die Ostwestfalen die U21 des SC Paderborn mit 2:1 (0:1).

Trainer Michael Kniat schickte vor allem Spieler aufs Feld, die beim 1:1 gegen die U23 des SC Freiburg zum Wiederbeginn der 3. Liga am vergangenen Samstag nicht zum Einsatz kamen oder eingewechselt wurden.

Letzteres traf auf Neuzugang Oliver Batista Meier, Eduard Probst, Joscha Wosz und Michel Stöcker zu. Sie gehörten nach kürzeren Einsätzen gegen Freiburg im Testspiel gegen Paderborn zur Startelf - genauso wie Mael Corboz. Der Verler Kapitän musste am Wochenende eine Gelbsperre absitzen und ist nun bereit für das Spiel gegen Essen.

In der Partie am Paderborner Trainingsgelände geriet Verl zunächst in Rückstand. Kadin Martin-Pereux brachte den Tabellendritten der Oberliga Westfalen in Führung. Doch Eduard Probst und U19-Talent Christian Chandler drehten das Spiel mit ihren Toren.

"Das war ein guter Test. Wir konnten einigen Spielern so Spielminuten geben und uns auch einige U19-Kicker ansehen", resümierte Kniat anschließend gegenüber Vereinsmedien. "Jetzt bereiten wir uns auf das Spiel am Samstag gegen Essen vor."

Nach dem guten Start in die Restserie gegen Freiburg II - beim Tabellenvierten kassierte der Sportclub den Ausgleich erst in der vierten Minute der Nachspielzeit - dürften die Verler mit breiter Brust ins Spiel gegen RWE gehen.

Was allerdings ein Vorteil für die Essener sein könnte: Verl trägt seine Heimspiele derzeit in Paderborn aus und ist generell nicht als ein großer Zuschauer-Magnet bekannt. Ganz anders als die kommenden Gäste aus dem Ruhrgebiet, die am Montagmittag bereits 2200 Karten verkauft hatten.