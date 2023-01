Waldhof Mannheim: Traumstart und 170-maligen Zweitligaspieler verpflichtet

So hat sich Christian Neidhart den Start vorgestellt. Mit Waldhof Mannheim gewann er den Auftakt, danach wurde ein Topspieler verpflichtet.

Sieben Minuten nach dem Restrundenauftakt der 3. Liga sah es schon wieder bitter aus für den SV Waldhof Mannheim um den ehemaligen RWE-Trainer Christian Neidhart.

1860 ging in Mannheim in Führung, die Spitze rutschte in weite Ferne. Doch die Mannheimer haben gezeigt, was sie zuhause leisten können, sie drehten das Topspiel, gewannen 3:1 und schlossen zu 1860 München auf.

Nun ist der Aufstieg wieder realistisch bei vier und fünf Punkten Rückstand auf die Plätze zwei und drei. Und neben den drei Punkten versüßt auch ein Transfer das Wochenende des Traditionsvereins.

Denn am Sonntag gab der Klub bekannt, dass die Offensive mit Thomas Pledl verstärkt wird. Der lief schon 170 Mal in der 2. Bundesliga auf. Zuletzt stand er bei Fortuna Düsseldorf unter Vertrag. Seit dem Sommer 2022 war er vereinslos, in Mannheim trainierte er bereits seit einigen Wochen mit.

„Mit Thomas haben wir eine weitere hochwertige Alternative für unser Offensivspiel gefunden. Er hat im Training und im Testspiel ansprechende Leistungen gezeigt und ist bereit für die Aufgabe bei uns. Technik, Spielverständnis und Kreativität zählen zu seinen Stärken. Wir freuen uns, dass er diese Qualitäten künftig bei uns einbringen wird“, betont Tim Schork, Geschäftsführer Sport des SV Waldhof Mannheim.

Der Spieler selber, der den Heimsieg im Stadion verfolgte, freut sich nach Monaten ohne Verein wieder auf den Platz zu dürfen: "Der SV Waldhof Mannheim ist ein toller Verein mit guten Voraussetzungen für den nächsten Schritt in meiner Karriere. Die Stimmung im Stadion war herausragend und ich freue mich dieser intakten Mannschaft ab sofort weiterzuhelfen. Die guten Eindrücke von Verein und Mannschaft waren ausschlaggebend für meine Entscheidung. Ab sofort gebe ich alles dafür, um mit dem Waldhof erfolgreich zu sein."