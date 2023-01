Drittligist Rot-Weiss Essen spielte zum Jahresauftakt 0:0-Remis gegen den Halleschen FC. Sorgen gibt es um Rechtsverteidiger Andreas Wiegel.

Christoph Dabrowski, Trainer von Rot-Weiss Essen, hatte vor dem Heimspiel gegen den Halleschen FC angekündigt: "Wir haben die Qual der Wahl. Viele Jungs sind wieder dabei. Dementsprechend wird es auch interessant sein, wie sich der Kader für das Wochenende gestaltet."

So sollte es dann aber nicht kommen. Kurzfristig musste der Essener Chefcoach auf Felix Götze, Isaiah Young (beide muskuläre Probleme) und Daniel Heber (krank) verzichten. In der 38. Minute folgte dann die nächste bittere Nachricht: Andreas Wiegel blieb nach einem Zusammenprall auf dem Boden liegen und musste wenige Zeigerumdrehungen später mit der Trage vom Platz getragen werden.

Coach Dabrowski erklärte nach dem Abpfiff auf RevierSport-Nachfrage: "Ich kann noch nicht genau sagen, was für eine Verletzung er davongetragen hat. Er lag bei der Grätsche auf dem Boden und dann ist der Gegenspieler unglücklicherweise mit dem Knie gegen seinen Kopf geprallt. Dann ist Andreas schwindelig geworden und er wurde direkt ins Krankenhaus gefahren. Da müssen wir die Diagnose abwarten. Ich hoffe nicht, dass er eine Gehirnerschütterung hat."

Trotz der vielen Ausfälle konnte RWE noch eine schlagkräftige Truppe aufbieten. Mit Oguzhan Kefkir, Simon Engelmann und Thomas Eisfeld war auch die Bank prominent besetzt. "Da hilft kein Jammern. Wir haben einen qualitativ hochwertigen Kader. Es gibt viele Spieler, die zwar hinten dran, aber trotzdem nah an der Mannschaft sind. Das ist dann die Chance für diese Jungs, um in die Bresche zu springen", betonte Dabrowski.





Zum dritten Heimsieg in dieser Saison reichte es allerdings nicht. Vor 17.070 Zuschauern trennten sich Essen und Halle 0:0. Es war das vierte Heimremis in Folge an der Hafenstraße für die Dabrowski-Elf. Defensiv stand der Aufsteiger sicher, aber im Spiel nach vorne fehlten bei widrigen Wetterbedingungen Ideen und die nötige Konsequenz. So endete die Partie leistungsgerecht ohne Tore auf beiden Seiten.