Podcast: Wann RWE die 2. Liga in Angriff nehmen wird

Für Rot-Weiss Essen geht es am Samstag wieder um Punkte in der 3. Liga. Im Podcast "fußball inside" geht es um den Start um die RWE-Zukunft.

Die lange WM-Pause ist beendet. An diesem Wochenende rollt in der 3. Liga wieder Ball. Die Revierklubs MSV Duisburg und Rot-Weiss Essen sind beide am Samstag gefordert. Auf den MSV wartet ein schweres Auswärtsspiel beim Tabellenzweiten 1. FC Saarbrücken, die Essener starten mit einem Heimspiel gegen den Halleschen FC. Beide Partien werden um 14 Uhr angepfiffen.

Im Podcast fußball inside widmen wir uns voll und ganz der Liga. Moderator Timo Düngen diskutiert mit MSV-Reporter Dirk Retzlaff und RWE-Reporter Ralf Wilhelm über die Ausgangslage bei den beiden Revierklubs.

Auf Seiten der Essener ist die Euphorie enorm. 17.500 Besucher erwarten die Rot-Weissen am Samstag (14 Uhr) zum ersten Heimspiel des Jahres an der Hafenstraße. Die Fans merken: Es bewegt sich etwas beim ehemaligen Bundesligisten. Bekanntlich soll die 3. Liga nur eine Zwischenstation sein. Doch wann startet RWE den Angriff auf die 2. Bundesliga? RWE-Reporter Ralf Wilhelm glaubt, dass dieser nicht lange auf sich warten lassen wird. "Im ersten Jahr geht es darum, in der Liga anzukommen und sich zu stabilisieren. Aber der Verein will es sich in der 3. Liga nicht gemütlich machen. Im März oder April könnte es in Sachen Planung schon rund gehen. Ich kann mir vorstellen, dass RWE schon in der nächsten Saison voll angreift."

Der Winter der Duisburger wurde vom Ärger mit Sponsor und Gläubiger Schauinsland-Reisen getrübt. Beide Seiten haben noch immer keine Einigung erzielen können.

Auch darüber wird in unserem Podcast gesprochen. Viel Spaß beim Reinhören!

