3. Liga: 12 Scorerpunkte in der Regionalliga - Dynamo Dresden verpflichtet Flügelflitzer

Dynamo Dresden ist nach Verstärkungen in der 4. Liga fündig geworden. Einer der besten Flügelflitzer der Regionalliga Südwest wechselt zum Drittligisten.

Dynamo Dresden hat wenige Tage vor dem Rückrundenstart in der 3. Liga einen neuen Spieler präsentiert und Jakob Lemmer verpflichtet. Der vielseitig einsetzbare Offensivspieler kommt vom Südwest-Regionalligisten Kickers Offenbach nach Elbflorenz und unterzeichnete bei der SGD einen Vertrag bis 30. Juni 2025.

Über die Ablösemodalitäten haben beide Vereine Stillschweigen vereinbart. Der 22-Jährige wird bereits am Mittwochmorgen - 11. Januar 2023 - erstmals zusammen mit dem Team von Chefcoach Markus Anfang trainieren.

"Jakob Lemmer hat durch seine starken Leistungen schon länger unser Interesse geweckt. Umso mehr freue ich mich, dass wir seine Verpflichtung nun bereits im Winter realisieren konnten. Torgefahr, Tempo und Durchsetzungsvermögen – er bringt viele Fähigkeiten mit, die uns weiterhelfen werden. Darüber hinaus passt er von seiner Mentalität und Arbeitsintensität auf dem Platz sehr gut zu der Art und Weise, wie wir Fußball spielen wollen", erklärte Dynamos Sportgeschäftsführer Ralf Becker.

Für die Offenbacher erzielte Lemmer in der aktuellen Saison in 22 Pflichtspielen neun Treffer und legte vier weitere vor. In insgesamt 90 Einsätzen in der Regionalliga Südwest gelangen ihm 19 Tore und 16 Assists.

Jakob Lemmer: "Erst einmal möchte ich den Verantwortlichen von Kickers Offenbach danken, dass sie mir den Wechsel zu Dynamo Dresden bereits im Winter ermöglicht haben. Nach den Gesprächen mit Ralf Becker und Trainer Markus Anfang war ich sofort Feuer und Flamme. Ich freue mich sehr darauf ins Training einzusteigen und hier alles kennenzulernen. Mein Ziel ist es, von Beginn an alles reinzuhauen, um so schnell wie möglich meinen Teil zu einem erfolgreichen Jahresstart beitragen zu können."

In der Spielzeit 2021/22 war der vornehmlich auf dem rechten Flügel beheimatete Angreifer an Regionalligist FC Rot-Weiß Koblenz ausgeliehen, ehe er im vergangenen Sommer zum OFC zurückkehrte.

Lemmer wurde am 26. April 2000 im hessischen Gießen geboren und begann seinen Weg zum Fußballprofi in der Jugend von Eintracht Frankfurt. Im Alter von 16 Jahren wechselte er in den Nachwuchs des Lokalrivalen Kickers Offenbach, bei dem er im Anschluss alle U-Mannschaften durchlief und zur Saison 2019/2020 einen Profivertrag erhielt.