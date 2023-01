Drittligist Rot-Weiss Essen verlor das Testspiel gegen Górnik Zabrze mit 1:3. RWE-Trainer Christoph Dabrowski sah Steigerungspotenzial.

Gegen den polnischen Erstligisten Górnik Zabrze absolvierte Rot-Weiss Essen das letzte Testspiel vor dem Beginn der Restrunde in der 3. Liga. Nur vier Tage nach der 1:4-Niederlage beim niederländischen Europapokalteilnehmer PSV Eindhoven wartete also die nächste anspruchsvolle Aufgabe auf die Mannschaft von Cheftrainer Christoph Dabrowski.

Nach 90 Minuten setzte es eine 1:3 (0:1)-Niederlage. RWE hatte mehr Ballbesitz, aber es fehlte vorne die Durchschlagskraft. Defensiv leistete sich der Aufsteiger zu viele individuelle Fehler, die Zabrze eiskalt bestrafte.

Coach Dabrowski legte anschließend den Finger in die Wunde: "Es war wieder ein typisches Testspiel. Klar, wir haben gegen einen Erstligisten gespielt, aber unser Anspruch ist es schon, die Fehlerquote so gering wie möglich zu halten. Das ist uns nicht gelungen und das war das Manko. Diese Dinge müssen wir verbessern. Die Gegentore waren zu einfach und vorne hat uns die nötige Zielstrebigkeit und Konsequenz gefehlt."

In der 30. Minute musste Mittelfeldspieler Felix Götze verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Der 24-Jährige wurde durch Thomas Eisfeld ersetzt. Eine genaue Diagnose gab es unmittelbar nach dem Abpfiff noch nicht. "Bei Felix Götze hat die Wade zugemacht. Ich hoffe, dass es nichts Schlimmes ist", betonte der Essener Fußballlehrer.

Nach zwei Monaten – RWE nimmt Ligabetrieb wieder auf

Für die Rot-Weissen war die Partie gegen Zabrze das vierte und letzte Testspiel vor dem Ligaauftakt im Jahr 2023. Zuletzt war die Dabrowski-Elf am 14. November 2022 in der 3. Liga am Ball. Felix Bastians sicherte seiner Mannschaft an der Grünwalder Straße beim TSV 1860 München ein Last-Minute-Remis.

Genau zwei Monate nach diesem Spiel trifft Essen am kommenden Samstag (14. Januar, 14 Uhr) im Stadion an der Hafenstraße auf den Halleschen FC. Vor dem 18. Spieltag hat RWE sechs Punkte Vorsprung auf die Gäste. Dieses Polster möchte der Drittligist verteidigen – und bestmöglich ausbauen. "Die Jungs haben Montag frei und danach müssen wir die Kräfte bündeln für das Spiel gegen Halle. Wir haben schon sehr intensiv trainiert in den letzten Wochen. Am Anfang der kommenden Woche werden wir die Hauptbelastung haben. Wenn es Richtung Spiel geht, müssen wir auf Spritzigkeit und Frische gehen", erklärte Dabrowski.





Zunächst reist Rot-Weiss Essen aber am Sonntag (08. Januar, ab 12.30 Uhr) zum Schauinsland-Reisen-Cup und wird in Gummersbach an einem Hallenturnier teilnehmen.