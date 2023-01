RWE: Fünf Spieler fehlen gegen Zabrze - Hallen-Kader noch unklar

Rot-Weiss Essen empfängt am Samstag zu seiner Liga-Generalprobe Górnik Zabrze im letzten Testspiel vor dem Drittliga-Restrundenauftakt. Am Sonntag geht es noch einmal in die Halle.

Rot-Weiss Essen steht vor einem ereignisreichen Wochenende: Am Samstag kommt der polnische Erstligist Górnik Zabrze, inklusive Weltmeister Lukas Podolski, ins Stadion an die Hafenstraße und am Sonntag geht es zum Hallenturnier nach Gummersbach, bevor es ab der kommenden Woche mit der Vorbereitung auf den Restrundenauftakt gegen den Hallenscher FC ums Eingemachte geht.

"Wir wollen das Wochenende nutzen, auch gerade am Samstag gegen Zabrze, dass wir uns noch einmal überprüfen. Vor allen Dingen in der Körperlichkeit. Wir wollen läuferisch alles herausholen. Aber wir wollen auch gute Mittel und Lösungen finden, um so einen starken Gegner vor Probleme zu stellen", verrät Christoph Dabrowski gegenüber RevierSport den RWE-Plan. Die Essener erwarten gegen den polnischen Erstligisten gut 3000 Zuschauer.

Während der RWE-Trainer auf den zuletzt angeschlagenen Felix Bastians ("Felix wird 45 Minuten spielen", O-Ton Dabrowski) zurückgreifen kann, werden gleich fünf Mann ausfallen.

Kevin Holzweiler (Rückenprobleme), Moritz Römling (Lauftraining), Sandro Plechaty (Muskelbündelriss), Meiko Sponsel (Faserriss) und Michel Niemeyer (Aufbautraining) werden am Wochenende passen. Andreas Wiegel, der am Dienstag 90 Minuten gegen PSV Eindhoven (1:4) spielte, wird auf jeden Fall am Samstag nicht mehr als 60 Minuten auf dem Rasen stehen. "Eventuell kann Moritz Römling am Sonntag in der Halle eingesetzt werden", ergänzt Dabrowski.

RevierSport-Liveticker) nehmen neben RWE auch der Hamburger SV, Karlsruher SC, 1. FC Kaan-Marienborn, Blau-Weiß Lohne und Górnik Zabrze teil. Am Hallenturnier - "Schauinsland Reisen Cup" - in Gummersbach (Sonntag, 8. Januar, ab 12.30 Uhr,-Liveticker) nehmen neben RWE auch der Hamburger SV, Karlsruher SC, 1. FC Kaan-Marienborn, Blau-Weiß Lohne und Górnik Zabrze teil.

Wer am Sonntag zum Hallenturnier nach Gummersbach fährt, weiß der 44-jährige Fußballlehrer noch nicht. Dabrowski: "Wir haben keinen Hallenkader. Das wird sich erst nach dem Zabrze-Spiel entscheiden, wer da am Sonntag aufläuft. Es wird jetzt aber auch nicht ausschließlich die B-Elf teilnehmen. Aber klar ist auch, dass ich da Thomas Eisfeld nach seiner Verletzung nicht einsetzen werde. Auf der anderen Seite könnten Jungs wie Ron Berlinski oder Simon Engelmann dabei sein. Mal schauen, wie der Samstag für uns verläuft und dann werden wir uns über den Sonntag Gedanken machen."