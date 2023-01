MSV Duisburg: Test gegen den KFC Uerdingen findet ohne Fans statt

Für den MSV Duisburg steht am Donnerstag das vorletzte Testspiel auf dem Programm. Zebras rechnen mit starker Unterstützung zum Ligastart.

Zuschauer sind nicht zugelassen, somit haben es auch Spione der Konkurrenz nicht leicht, sich in den beiden letzten Winter-Testspielen des Fußball-Drittligisten MSV Duisburg ein Bild über die aktuelle Form der Zebras zu machen.

Am Donnerstag testen die Meidericher hinter verschlossenen Türen gegen den Oberligisten KFC Uerdingen. Am Samstag spielt der MSV ohne Zuschauer beim Zweitligisten SC Paderborn 07. Nicht am Ball werden die verletzten Alaa Bakir und Vincent Gembalies sowie der erkrankte Julian Hettwer sein.

Der KFC Uerdingen belegt nach dem Abstieg aus der Regionalliga in der Oberliga aktuell den dritten Platz. Spitzenreiter ist die SSVg Velbert mit 46 Punkten vor dem Überraschungsteam von Schwarz-Weiß Essen, das 44 Punkte eingesammelt hat. Auf dem Konto der Krefelder stehen derzeit 39 Zähler. Noch im alten Jahr hatten die Uerdinger die Reißleine gezogen und Trainer Alexander Voigt gefeuert. Neuer Chef an der Seitenlinie ist Björn Joppe, der in der Jugend für Bayer 05 Uerdingen gekickt hat und später beim VfL Bochum zehn Bundesliga-Einsätze verbuchen konnte.

Mit Kevin Weggen und Pascale Talarski stehen zwei Spieler mit MSV-Vergangenheit im Aufgebot der Uerdinger. Talarski spielte in der letzten Saison noch für den VfB Homberg in der Regionalliga.

MSV Duisburg: 800 Karten für das Saarbrücken-Spiel bislang verkauft

Der MSV startet am Samstag, 14. Januar, 14 Uhr mit der Auswärtspartie beim 1. FC Saarbrücken in die Liga. Rund 1000 Fans können die Zebras im Ludwigspark unterstützen. Bislang haben sich 800 Schlachtenbummler ein Ticket gesichert. Im Fanshop in der Schauinslandreisen-Arena sind noch Sitzplatzkarten erhältlich.

Über die Internetseite des 1. FC Saarbrücken gibt es Karten für den Steh- und Sitzplatzbereich. Am Spieltag wird zudem eine Kasse für Gästefans geöffnet sein. Stehplatzkarten kosten 13,50 Euro (ermäßigt 11 Euro), Sitzplatztickets 26 Euro (ermäßigt 23 Euro).