RWE: Nächster Geheimtest - 1:4 gegen Europapokal-Teilnehmer

Rot-Weiss Essen hat am Dienstag, 3. Januar 2023, das nächste Testspiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit absolviert. Diesmal ging es gegen einen Europapokal-Teilnehmer.

Gut eineinhalb Wochen - am 14. Januar (14 Uhr) empfängt RWE den Halleschen FC im Stadion an der Hafenstraße -vor dem Wiederbeginn der 3. Liga hat Rot-Weiss Essen einen Geheimtest gegen PSV Eindhoven verloren.

RWE verlor das kurzfristig angesetzte Testspiel beim Tabellendritten der niederländischen Eredivisie und Europa-League-Teilnehmer am Dienstag mit 1:4.

Auf dem "Campus de Herdgang" erzielte Cedric Harenbrock (79.) das rot-weisse Tor.

Für die Mannschaft von PSV-Trainer Ruud van Nistelrooy (als Spieler u.a. Manchester United und Real Madrid) waren Xavi Simons (37.), Ismail Saibari (53.), Anwar El Ghazi (76.) und Guus Til (90.) erfolgreich. Eine Niederlage mit drei Toren Unterschied? Diese kassierte auch der AC Mailand vor wenigen Tagen gegen die PSV aus Eindhoven. Also ist RWE da als Drittligist in guter Gesellschaft.

Dementsprechend positiv fiel auch das Fazit von Christoph Dabrowski aus. Der RWE-Trainer bilanzierte: "Das war ein super Test gegen eine internationale Top-Mannschaft. Eindhoven hat uns maximal gefordert. Wir haben in der zweiten Halbzeit vor allem den einen oder anderen Fehler zu viel gemacht. In der ersten Hälfte haben wir Tormöglichkeiten, die wir hatten, nicht effektiv genug genutzt."

RWE-Aufstellung: Wienand – Rother (46. Fandrich), Wiegel, Berlinski (66. Wollschläger), Engelmann (46. Holzweiler), Heber (C) (66. Kourouma), Rios Alonso (46. Herzenbruch), Götze (46. Eisfeld), Young (70. Voelcke), Tarnat (66. Harenbrock), Kefkir.

Vor dem Drittliga-Restrundenstart gegen den Halleschen FC stehen für Rot-Weiss Essen noch ein Heim-Testspiel gegen Polen-Erstligist Górnik Zabrze (Sa., 7. Januar, 14 Uhr, RevierSport-Liveticker), der mit Lukas Podolski ins Stadion an die Hafenstraße kommt, sowie der "Schauinsland Reisen Cup" an. Am Hallenturnier in Gummersbach (Sonntag, 8. Januar, ab 12.30 Uhr, RevierSport-Liveticker) nehmen neben RWE auch der Hamburger SV, Karlsruher SC, 1. FC Kaan-Marienborn, Blau-Weiß Lohne und Górnik Zabrze teil.