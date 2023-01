RWE: Nowak muss mit Golz, Engelmann, Bastians und Co. verhandeln - zwei Spieler dürfen gehen

Jörn Nowak, Sportchef von Rot-Weiss Essen, hat aktuell einiges zu tun. Neun Spielerverträge, zum Teil von Leistungsträgern, laufen im Sommer aus. Zwei Spieler dürfen gehen.

Rot-Weiss Essen bereitet sich aktuell auf den Restrunden-Auftakt am 14. Januar (14 Uhr, Stadion an der Hafenstraße) gegen den Halleschen FC vor. Zwei Spieler werden dann wohl nicht mehr zum RWE-Kader zählen.

Denn Erolind Krasniqi (22) und Sascha Voelcke (20) wurden von der sportlichen Führung des Drittligisten um Trainer Christoph Dabrowski und Sportchef Jörn Nowak Wechsel nahegelegt.

Mittelfeldspieler Krasniqi, dessen Vertrag im kommenden Sommer ausläuft, soll ganz abgebeben werden. Derweil kommt bei Linksverteidiger Voelcke - Vertrag bis zum 30. Juni 2024 - eine Leihe ins Spiel.

"Unsere Ambitionen in dieser Winterpause sind auch, dass wir unseren Kader verkleinern. Ja, Erolind Krasniqi ist ein Kandidat. Eine Luftveränderung würde sinnvoll sein. Denn aktuell stagniert er in seiner Entwicklung. Und es sieht nicht danach aus, dass er in der Restrunde mehr Einsatzzeit bekommt. Ähnlich sieht es bei Sascha Voelcke (20) aus. Hier kommt eine Leihe bis zum Sommer infrage. Es gibt für ihn auch drei, vier Optionen in der Regionalliga", bestätigt RWE-Sportchef Nowak gegenüber dieser Redaktion.

Sascha Voelcke im RWE-Trikot: seit: 1. Juli 2021, gekommen vom FC St. Pauli U19 Bilanz: 19 Spiele, ein Tor, zwei Vorlagen Erolind Krasniqi im RWE-Trikot: seit: 2. Oktober 2019, vereinslos gewesen Bilanz: 37 Spiele, elf Tore, sechs Vorlagen

Nach unseren Informationen wird Voelcke entweder in die Regionalliga-West- oder Regionalliga-Nord-Staffel wechseln. Auch Krasniqi sollen einige Anfragen aus der 4. Liga vorliegen. Noch im Sommer wurde er mit Alemannia Aachen in Verbindung gebracht.

Während sich die RWE-Verantwortlichen bei Voelcke und Krasniqi über neue Vereine freuen würden, dürfen einige andere Spieler ihre Kontrakte in Essen gerne verlängern, wenn es nach der sportlichen Führung geht.

Denn bei den insgesamt 18 auslaufenden Verträgen - siehe Übersicht - gibt es neun Spieler, deren Kontrakte neu verhandelt werden müssen. Hier kann nicht optional nach Einsätzen oder Klauseln verlängert werden.

Das betrifft Felix Bastians, Oguzhan Kefkir, Jakob Golz, Raphael Koczor, Simon Engelmann, Niklas Tarnat, Felix Herzenbruch, Michel Niemeyer und Kevin Holzweiler. Jörn Nowak, RWE-Sportchef, bestätigte dieser Redaktion die Namen und sagt: "Wir bereiten die ersten Sachen vor, werden aber natürlich auch Eindrücke aus der Rückrunde sammeln. Wir gehen das Thema intensiv, aber auch in aller Ruhe an. Wenn es etwas zu verkünden gibt, werden wir es der Öffentlichkeit mitteilen."

Klar dürfte sein, dass Leistungsträger wie Golz, Tarnat, Bastians und Engelmann neue Vertragsangebote erhalten werden. Ob das auch die Publikumslieblinge Herzenbruch und Kefkir betrifft, bleibt abzuwarten. Sie haben noch die Chance sich in den nächsten Wochen und Monaten zu empfehlen. Derweil dürfte es für Koczor, Niemeyer und Holzweiler schwer werden, ein neues Arbeitspapier bei Rot-Weiss Essen zu erhalten.

Eine Übersicht der Vertragssituation des Kaders von Rot-Weiss Essen:

Auslaufende Leihspieler-Verträge:

Felix Götze (FC Augsburg, bleibt bei Klassenerhalt bei RWE)

Luca Wollschläger (Hertha BSC)

Meiko Sponsel (1. FC Köln)

Lawrence Ennali (Hannover 96)

Moritz Römling (VfL Bochum)

Auslaufende Verträge - ohne Option auf Verlängerung:

Felix Bastians

Oguzhan Kefkir

Jakob Golz

Raphael Koczor

Simon Engelmann

Niklas Tarnat

Felix Herzenbruch

Michel Niemeyer

Kevin Holzweiler

Auslaufende Verträge - mit Option auf Verlängerung:

Ron Berlinski

Cedric Harenbrock

Erolind Krasniqi

Andreas Wiegel

Gültige Verträge über die laufende Saison hinaus haben:

Bis zum 30. Juni 2024: Clemens Fandrich, Thomas Eisfeld, Björn Rother, Enrique Jose Rios Alonso, Isaiah Young, Aurel Loubongo, Sandro Plechaty, Felix Wienand, Sascha Voelcke

Plus die aktuell ausgeliehenen: Nico Haiduk (ETB SW Essen), Fabian Rüth (RW Koblenz), Nils Kaiser (SC Wiedenbrück), Mehmet Timur Kesim (SG Wattenscheid 09)

Bis zum 30. Juni 2025: Daniel Heber, Mustafa Kourouma