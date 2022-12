MSV Duisburg: So ist der Stand im Streit mit Schauinsland-Reisen - Insolvenz kein Thema

Anfang November 2022 war es, als der MSV Duisburg nicht nur sportlichen Aufgaben zu bewältigen hatte, sondern es auch intern zum Streit mit dem Hauptsponsor kam.

"SLR und Rüttgers – vom „Helfer“ zum Henker?!", stand auf einem großen Spruchband, das während der gesamten 90 Minuten im Drittligaspiel Anfang November 2022 zwischen dem MSV Duisburg und der SpVgg Bayreuth im Stadion und ebenso für alle daheimgebliebenen MSV-Fans im Fernsehen zu lesen war. Das Banner deckte den Hauptsponsor, der gleichzeitig Namensgeber der Gegengerade ist, weitgehend ab.

Der Hintergrund: Andreas Rüttgers, großer Duisburg-Fan und einst MSV-Vorstand sowie aktuell Touristik-Chef bei Schauinsland-Reisen, wird von der aktiven Fanszene vereinsschädigendes Verhalten vorgeworfen. Dieser ist dafür bekannt, dass er sich im MSV-Fanportal mit Beiträgen regelmäßig zu Wort meldet, die viel Interpretationsspielraum zulassen.

Im November wurde auch Duisburgs Geschäftsführer Sport Ralf Heskamp von ihm kritisiert. Sollten sich gewisse Dinge nicht ändern, war sogar vom Ausstieg als Geldgeber die Rede. Sogar das Aus von Heskamp stand zum Jahresende zur Debatte.

Einen guten Monat später, am 20. Dezember 2022, bezog der MSV-Vorstandsvorsitzende zu der Thematik, zum Streit mit Schauinsland-Reisen, Stellung.

Durch die Unterstützung von Schauinsland-Reisen ist diese Gefahr nicht gegeben. Herr Kassner hat ganz klar gesagt, dass er weiter zum MSV steht. Das Ziel muss sein, dass wir eine nachhaltige, dauerhafte Lösung finden. Das werden wir im neuen Jahr weiter diskutieren. Ingo Wald über eine mögliche Insolvenz

Zunächst einmal sprach Wald Klartext bezüglich der Personalie Heskamp. Wald: "Das ist kein Thema und das ist auch nicht gewollt. Das ist vom Tisch!"

Und wie ist der Stand auf der Linie SLR und MSV? Der 64-jährige Wald erklärte: "Wir sind in Gesprächen mit Herrn Gerald Kassner (Geschäftsführer von Schauinsland-Reisen, Anm. d. Red.), die sehr positiv verlaufen. Herr Kassner hat ganz klar signalisiert, dass er den MSV nicht fallen lassen und weiter unterstützen wird. Mitte Januar werden wir uns wieder treffen."

Und die Personalie Rüttgers, die immer wieder beim MSV für Wirbel sorgt? Wald antwortet: "Im Moment sprechen Herr Kassner und ich, wir halten das auch bewusst auf dieser Ebene. Das man hinterher in einer größeren Runde zusammenkommt, davon ist auch auszugehen. Es wird aber auch noch ein Gespräch mit Herrn Rüttgers geben."

Zuletzt hörte man immer wieder mal das Wort "Insolvenz" in Bezug auf den MSV Duisburg. Doch hier kann Wald alle MSV-Fans beruhigen. So schlecht steht es gar nicht um die Zebras - dank Schauinsland-Reisen, wie der MSV-Boss erklärt: "Durch die Unterstützung von Schauinsland-Reisen ist diese Gefahr nicht gegeben. Herr Kassner hat ganz klar gesagt, dass er weiter zum MSV steht. Das Ziel muss sein, dass wir eine nachhaltige, dauerhafte Lösung finden. Das werden wir im neuen Jahr weiter diskutieren. Wir haben aber keinen Zeitdruck, dass wir bis zum März oder April eine Lösung haben müssen. Aber klar, wir wollen das auch so früh wie möglich lösen."