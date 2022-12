Hallescher FC: Sportchef kündigt Verstärkungen für die Rückrunde an

Der Hallesche FC steckt mitten im Abstiegskampf der 3. Liga. Ihr Sportchef Ralf Minge hat nun im Interview mit der Bild-Zeitung Verstärkungen angekündigt.

Der Hallesche FC überwintert in diesem Jahr auf einem Nichtabstiegsplatz. Wirklich rosig ist ihre Situation aber dennoch nicht. Schließlich ist die Elf von Trainer André Meyer punktgleich mit dem VfB Oldenburg und dem FSV Zwickau, der den ersten Abstiegsrang belegt. Immerhin: Für sie spricht das Torverhältnis von gerade einmal -2.

Im Interview mit der Bild-Zeitung wird Sportdirektor Ralf Minge deutlich, was er von der Mannschaft verlangt: „Jeder Einzelne sollte in seiner Rolle etwas draufpacken und reflektieren, wie er dem Team Mehrwert bringt.“

Und in diesem Thema wird aktuell eruiert, ob nicht Neuzugänge nötig sein werden. Gesucht wird vor allem ein neuer Verteidiger. Für diese Position hat der Vorstand des HFC bereit grünes Licht gegeben, wie der frühere Profi Minge gegenüber der Bild bestätigt: Wir haben eine Liste erstellt und mit allen Vor- und Nachteilen dargelegt. Wichtig ist nur: Ein Neuer sollte die Mannschaft besser machen. Diese Themen werden jetzt abgearbeitet.“

Zeitnah ist dabei also nicht zwingend eine Entscheidung zu erwarten. Gleiches gilt für ihn und Coach Meyer. Beide Verträge laufen am Saisonende aus. Wegen einer möglichen Vertragsverlängerung gibt es für den Drittliga-Abstiegskandidaten keine Eile, sagt Minge: „Das ist ein übergeordnetes Thema. Die volle Konzentration gilt dem Klassenerhalt. Da rücken Einzelschicksale klar in den Hintergrund. Diese Gespräche müssen warten, bis das Präsidium sagt: Es geht los.“

Und auch mit den Spielern wird so schnell keine langfristigen Verlängerungen geben. Zumal ein Gros sich auch in der kommenden Saison weiter in der 3. Liga sehen wird: „Sicher ist die Perspektive für die Spieler entscheidend. Im Moment spielt die sportliche Situation nicht in unsere Karten. Aber ich kann versichern, dass die informellen Gespräche am Laufen sind.“

Zum Abschluss des Trainingslagers im türkischen Antalya gewann der HFC am Dienstag sein einziges Testspiel gegen die Talente von Antalyaspor mit 6:0. Torschützen waren Andor Bolyki (2), Dominik Steczyk (2), Aaron Herzog und Sebastian Müller. In der 3. Liga startet der Hallesche FC am 14. Januar mit einem Auswärtsspiel bei Rot-Weiss Essen.