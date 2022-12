Sportlerwahl in Essen: RWE gewinnt als Mannschaft, Landesliga-Coach darf auch jubeln

Am Donnerstagabend - 15. Dezember 2022 - wurde in Essen gewählt. In der Sparkasse-Essen-Hauptfiliale wurden die besten Sportler des Jahres der Stadt Essen gekürt.

Nach der zweijährigen Corona-Zwangspause fand ein beliebtes Highlight der Essener Sportszene wieder live und in Farbe statt. Beim "Sportforum" der Sparkasse Essen kamen am Donnerstagabend zahlreiche Sportler, Funktionäre und Förderer des lokalen Sports im Foyer der Sparkassen-Zentrale zusammen. Rot-Weiss Essen durfte sich über den Preis "Mannschaft des Jahres 2022" freuen. RWE siegte vor Teams wie dem Fußball-Landesliga-Aufsteiger DJK Adler Union Frintrop oder dem Tennisklub TC Bredeney. RWE-Cheftrainer Christoph Dabrowski sowie Sportdirektor Jörn Nowak und die Spieler Daniel Heber und Felix Bastians nahmen den Titel für den Drittligisten, der nach 14-jähriger Profifußball-Abstinenz im vergangenen Sommer in die 3. Liga zurückkehrte, entgegen. Die Aufzeichnung des Sportforums findet ihr unter www.sparkasse-sportforum.de Coach Dabrowski betonte noch einmal, wie glücklich er als Trainer an der Hafenstraße sei: "Diese Emotionalität war für mich ein sehr großer Aspekt. Ich erinnere mich an das erste öffentliche Training mit 3.000 Zuschauern. Sowas habe ich trotz meiner langjährigen Fußball-Erfahrung als Spieler noch nicht erlebt. Die Leidenschaft von den Tribünen ist spürbar. Ich habe Bock darauf und es macht unfassbaren Spaß, Teil des Ganzen zu sein!" Die anwesenden Fußballer aus Frintrop durften sich aber auch über einen Titel freuen. Ihr Adler-Union-Trainer Marcel Cornelissen wurde nämlich zum "Trainer des Jahres 2022" gekürt. • Sportler des Jahres: Kanupolo-Spieler Lennart Unterfeld, KSV Rote-Mühle • Sportlerin des Jahres: Kanutin Jill Lara Rutzen, KSV Rote-Mühle • Mannschaft des Jahres: Rot-Weiss Essen • Trainer des Jahres: Marcel Cornelissen, DJK Adler Union Essen-Frintrop • Newcomerin des Jahres: Schwimmerin: Nina Jazy, SG Essen

