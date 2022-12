3. Liga: Rote-Erde-Umbau verzögert sich - BVB mit weiteren Heimspiele "im Exil"

Borussia Dortmund II wird auch im Jahr 2023 einige Heimspiele außerhalb Dortmund bestreiten müssen. Der Umbau des Rote-Erde-Stadions verzögert sich.

Im Jahr 2022 musste die Zweitvertretung von Borussia Dortmund für die drei Heimspiele gegen MSV Duisburg, SC Verl und Viktoria Köln ins Stadion am Zoo ausweichen.

Die BVB-II-Heimstätte Stadion "Rote Erde" wird derzeit umgebaut. Die gute Nachricht: Zwei dieser oben genannten Partien gewann der BVB II in der Fremde - 2:0 gegen Duisburg, 1:0 gegen Verl. Die schlechte Nachricht: Die Dortmunder werden auch 2023 einige Begegnungen "im Wuppertaler Exil" bestreiten müssen.

Das erste Heimspiel gegen den VfL Osnabrück am 21. Januar findet in Wuppertal statt, melden die "Ruhr Nachrichten". Denn der Umbau im Rote-erde-Stadion verzögert sich.

Der Grund für das Ausweichen aus Dortmund nach Wuppertal: Im September 2021 gab Borussia Dortmund bekannt, dass das Stadion Rote Erde, Heimspielstätte der U23 des BVB, modernisiert wird. Eine Rasenheizung sollte installiert werden, ein neuer Rasen sollte folgen, um das Stadion an die Bedingungen des Profifußballs anzupassen. Doch die Arbeiten verzögerten sich und verzögern sich weiter...

Vor Anfang Februar, das wären dann elf Monate nach Beginn der Umbauarbeiten, ist ein Spielbetrieb laut den "Ruhr Nachrichten" im Stadion Rote Erde nicht möglich. So scheint der BVB auch ein "Heimspiel" gegen den 1. FC Saarbrücken am 11. Februar 2023 in Wuppertal in Erwägung zu ziehen.

Geplant war ursprünglich, dass eine Rückkehr in die Rote Erde im Sommer 2022 stattfinden könnte. Doch auch da hatten sich die Arbeiten schon verzögert.

Laut den "Ruhr Nachrichten" standen sieben Stadien zur Auswahl für die drei Heimspiele: Paderborn, Duisburg, Essen, Wuppertal, Münster, Osnabrück und Lotte. Die Entscheidung fiel auf Wuppertal.