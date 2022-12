3. Liga: Osnabrück verkauft mehr als 10.000 Karten für Schalke-Test

Am 22. Dezember empfängt der VfL Osnabrück zum Jahresabschluss den FC Schalke 04. Dafür hat der Drittligist bereits mehr als 10.000 Karten verkauft.

Die Vorbereitung auf die Restrunde der 3. Liga ist beim VfL Osnabrück bisher sehr ordentlich angelaufen. In den bisherigen beiden Testspielen gegen Blau-Weiß Lohne (2:0) und den SC Paderborn (2:1) konnte die Mannschaft von Trainer Tobias Schweinsteiger jeweils Siege einfahren.

In der kommenden Woche, genauer gesagt am Donnerstag, den 22. Dezember, geht es für die Osnabrücker an der heimischen Bremer Brücke zum Jahresabschluss gegen den Bundesligisten Schalke 04. Klar, dass bei den Fans des Drittligisten die Vorfreude groß ist.

Schon neun Tage vor dem Anstoß hat der VfL Osnabrück mehr als 10.000 Karten an den Fan gebracht. Damit dürfte dieses Freundschaftsspiel auf ein ähnliches Vor-Ort-Interesse treffen wie ein gewöhnliches Ligaspiel der Lila-Weißen. Zum Vergleich: Der Zuschauerschnitt bei Heimspielen liegt bei 12.796 Zuschauern. Das bestbesuchte Spiel war der 1:0-Heimerfolg gegen Rot-Weiss Essen, bei dem sich 15.203 Menschen ins Stadion an der Bremer Brücke eingefunden haben.

Auch die Mannschaft befindet sich in großer Vorfreude auf die Begegnung mit dem Königsblauen: „Das ist Wahnsinn“, sagt Abwehrspieler Paterson Chato über die bereits verauften Tickets. „Darauf freuen wir uns und darauf, dass die Fans richtig Bock haben uns spielen zu sehen. Wir schauen, dass wir das Beste daraus machen“, berichtet Chato auf dem vereinseigenen YouTube-Kanal.

Der VfL Osnabrück startet am 14. Januar mit einem Heimspiel gegen Viktoria Köln in die Restrunde der 3. Liga. Zwei Wochen später geht es für den VfL zum MSV Duisburg. Interessant dürfte aber auch der 14. März werden, wenn die Osnabrücker mit Geschäftsführer Michael Welling zu dessen ehemaligem Arbeitgeber Rot-Weiss Essen reisen werden.