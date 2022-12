3. Liga: Absage! Erfolgsmanager bleibt bei der SV Elversberg

Elversbergs Erfolgsmanager Nils-Ole Book soll ein Angebot des SC Paderborn abgelehnt haben. Der Zweitligist sucht derzeit einen neuen Sportdirektor.

Die erfolgreiche Hinserie der SV Elversberg hat in den höheren Ligen mittlerweile Begehrlichkeiten erweckt. So hat sich offenbar auch der SC Paderborn um Nils-Ole Book bemüht. Der Erfolgsmanager der Saarländer erteilte dem Zweitligisten laut transfermarkt.de aber offenbar eine Absage.

Die Ostwestfalen sind aktuell auf der Suche nach einem neuen Sportdirektor. Fabian Wohlgemuth hatte den Zweitligisten Ende der vergangenen Woche verlassen und wird Nachfolger des geschassten Sven Mislintat beim VfB Stuttgart. Nach eigenen Angaben hatten die Paderborner „eine angemessene Entschädigung“ für den Abgang ihres Sportdirektors erhalten.

Book hatte nach dem Ende seiner Spielerkarriere beim SV Wehen Wiesbaden im Sommer 2017 als Nachwuchsscout bei der SV Elversberg angefangen. Etwas mehr als ein Jahr später wurde er Nachfolger von Roland Seitz und stieg im Oktober 2018 zum Sportdirektor auf. Im Sommer ging es dann für den Klub rasant bergauf: Die SV Elversberg führt nun die 3. Liga mit 41 Punkten aus 17 Spielen an.

Dafür hatte Book zuletzt sogar noch eine Beförderung im eigenen Klub erhalten. Ab der kommenden Saison arbeitet der gebürtige Beckumer als Sportvorstand bei der SVE. „Ole Book hat allerdings nicht nur in diesem Sommer, sondern auch in den Vorjahren hervorragende Arbeit in der Kaderplanung und -zusammenstellung geleistet. Die Errungenschaften der vergangenen Monate tragen auch seine Handschrift“, begründete Präsident Dominik Holzer diesen Schritt.

Anfang der Woche wurde auch bekannt, dass Trainer Horst Steffen offenbar auf der Wunschliste des FC St. Pauli steht.