3. Liga: Marktwerte - die Gewinner und Verlierer von MSV, RWE, BVB II

Markwertupdate für die 3. Liga bei transfermarkt.de: So sieht es beim MSV Duisburg, bei Rot-Weiss Essen und Borussia Dortmund II aus.

Das Portal transfermarkt.de hat die WM-Pause genutzt, um die Marktwerte einiger Profis aus der 3. Liga anzupassen. Den größten Sprung macht Jamil Siebert von Viktoria Köln: Der Innenverteidiger, der von Fortuna Düsseldorf ausgeliehen ist und angeblich im Fokus namhafter Klubs steht, verdoppelte seinen Marktwert auf 700.000 Euro.

In die Top-Ten der wertvollsten Spieler schafft es der 20-Jährige aber noch nicht. Die Rangliste wird klar von Spielern der U23-Teams aus Freiburg und Dortmund dominiert. Platz eins teilen sich die Freiburger Noah Atubolu und Merlin Röhl mit jeweils zwei Millionen Euro. Wertvollster Nicht-U23-Spieler ist Leandro Morgalla von 1860 München (eine Million).

Auch bei den Revierklubs MSV Duisburg, Rot-Weiss Essen und BVB II hat sich einiges getan. Bei den Zebras legten nur drei Profis zu, 13 Spieler büßten an Wert ein. Derweil verbuchten sechs Essener ein Plus. Neun RWE-Profis werden mit einem geringeren Wert geführt. Und in der Dortmunder U23 konnten sich acht Talente steigern, während sieben Spieler um das bisher enttäuschende Juwel Jayden Braaf verloren haben. Die Übersicht.

MSV Duisburg

Gewinner

Marvin Senger (200.000 auf 225.000)

Baran Mogultay (100.000 auf 200.000)

Caspar Jander (250.000 auf 300.000)

Verlierer

Maximilian Braune (75.000 auf 50.000)

Tobias Fleckstein (200.000 auf 175.000)

Vincent Gembalies (150.000 auf 125.000)

Leroy Kwadwo (200.000 auf 175.000)

Rolf Feltscher (300.000 auf 250.000)

Marvin Knoll (275.000 auf 225.000)

Niclas Stierlin (250.000 auf 225.000)

Marlon Frey (275.000 auf 250.000)

Kolja Pusch (275.000 auf 250.000)

Gordon Wild (150.000 auf 125.000)

Julian Hettwer (300.000 auf 250.000)

Benjamin Girth (250.000 auf 225.000)

Aziz Bouhaddouz (200.000 auf 175.000)

Wertvollster Duisburger: Vincent Müller (500.000 Euro, kein Update)

Gesamtmarktwert: 6,18 Millionen Euro

Rot-Weiss Essen

Gewinner

Jakob Golz (150.000 auf 200.000)

Felix Wienand (75.000 auf 100.000)

Jose-Enrique Rios Alonso (150.000 auf 200.000)

Mustafa Kourouma (50.000 auf 100.000)

Meiko Sponsel (150.000 auf 175.000)

Niklas Tarnat (175.000 auf 225.000)

Verlierer

Moritz Römling (200.000 auf 175.000)

Michel Niemeyer (125.000 auf 100.000)

Björn Rother (275.000 auf 250.000)

Clemens Fandrich (325.000 auf 275.000)

Thomas Eisfeld (300.000 auf 275.000)

Erolind Krasniqi (125.000 auf 100.000)

Kevin Holzweiler (150.000 auf 125.000)

Aurel Loubongo (150.000 auf 125.000)

Luca Wollschläger (300.000 auf 250.000)

Wertvollster Essener: Felix Götze (400.000, kein Update)

Gesamtmarktwert: 5,35 Millionen Euro

Borussia Dortmund U23

Gewinner

Soumaily Coulibaly (900.000 auf 1 Million)

Antonios Papadopoulos (450.000 auf 600.000)

Guille Bueno (200.000 auf 300.000)

Rodney Elongo-Yombo (150.000 auf 175.000)

Marco Pasalic (275.000 auf 400.000)

Can Özkan (150.000 auf 175.000)

Göktan Gürpüz (250.000 auf 300.000)

Moritz Broschinski (125.000 auf 175.000)

Verlierer

Mario Suver (300.000 auf 250.000)

Valentino Vermeulen (500.000 auf 450.000)

Lion Semic (500.000 auf 450.000)

Franz Pfanne (250.000 auf 225.000)

Marco Hober (150.000 auf 125.000)

Michael Eberwein (325.000 auf 300.000)

Jayden Braaf (1,5 Millionen auf 1 Million)

Wertvollster Dortmunder: Marcel Lotka (1,30 Millionen, kein Update)

Gesamtmarktwert: 11,90 Millionen Euro