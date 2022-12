3. Liga: Wehen Wiesbaden verpflichtet ehemaligen Schalke-Torwart

Drittligist SV Wehen Wiesbaden hat die Verpflichtung eines Torhüters bekanntgegeben. Der neue Mann hat auch eine Schalke-Vergangenheit.

Der SV Wehen Wiesbaden hat Mohamed Amsif verpflichtet. Der 33-jährige Torhüter hatte sich bereits vor der Winterpause bei den Rot-Schwarzen im Training vorgestellt und unterzeichnete ein bis zum Saisonende datiertes Arbeitspapier.

"Mohamed hat in den letzten Wochen vor der Pause sowohl auf als auch neben dem Platz einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Er ist ein absoluter Vollprofi, der bereits auf höchstem Niveau Erfahrung gesammelt hat", erklärt Paul Fernie, Sportlicher Leiter beim SVWW und ergänzt: "Nach der schweren Verletzung von Florian Stritzel war es uns wichtig, auf diesen Ausfall zu reagieren. Mohamed wird den Konkurrenzkampf unter unseren Torhütern neu beleben."

Amsif wurde im Nachwuchs des FC Schalke 04 ausgebildet und kommt in seiner bisherigen Laufbahn unter anderem auf 25 Bundesliga-Einsätze für den FC Augsburg und auf acht Spiele für die Nationalmannschaft Marokkos. Zuletzt stand Amsif beim marokkanischen Erstligisten FUS Rabat zwischen den Pfosten (68 Einsätze).

Amsif, der in Düsseldorf geboren wurde, freut sich auf die neue Herausforderung: "Ich danke den Verantwortlichen für ihr Vertrauen und bin sehr froh, beim SVWW zu sein. Die Rückkehr in den deutschen Profifußball fühlt sich für mich ein wenig an wie die Unterschrift unter meinen ersten Profivertrag seinerzeit. Die Mannschaft hat mich von Beginn an überragend aufgenommen und mir die Integration leicht gemacht. Mit meiner Erfahrung möchte ich meinen Teil dazu beitragen, dass wir unsere Ziele erreichen."

Der 1,87 Meter große Torhüter spielte in seiner Karriere neben den Stationen in Marokko bei FUS Rabat und Ittihad Tanger auch beim 1. FC Union Berlin, FC Augsburg und wie erwähnt beim FC Schalke 04.