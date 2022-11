3. Liga: Zwei Abstiegskandidaten kündigen Kader-Veränderungen an

Die lange Winterpause nutzen einige Profiklubs, um Kader-Korrekturen vorzunehmen. So auch zwei Kellerkinder der 3. Liga.

Die aktuelle Saison läuft weder für die Spielvereinigung Bayreuth noch für den SV Meppen zufriedenstellend.

Sowohl die Franken als auch die Emsländer belegen nach 17 Spieltagen einen Abstiegsplatz in der 3. Liga. Nun kündigen beide Vereine Kader-Veränderungen in der Winterpause an.

Bayreuth will sich auf jeden Fall in der Pause verstärken. "Wir müssen erstmal wirtschaftliche Rahmenbedingungen dafür darstellen", sagte Geschäftsführer Wolfgang Gruber in einem Interview mit der "Bayreuther Sonntagszeitung" – und nannte zwei Möglichkeiten dafür: "Das kann durch zusätzliches frisches Kapital sein, oder durch eine Verringerung der bisherigen Kosten, zum Beispiel, dass uns Spieler im Winter verlassen. Ich gehe davon aus, dass drei bis vier Spieler ihren Vertrag auflösen werden."

Das Portal "liga3-online.de" nennt mit Patrick Weimar, Lucas Chrubasik, Patrick Scheder und Cemal Kaymaz gleich vier Streichkandidaten. Das Quartett kam in dieser Saison nicht über wenige Kurzeinsätze hinaus.

Und auch beim SV Meppen wird der Kader schlanker gemacht. "Es gibt Spieler, denen ich nahelegen würde, sich vielleicht was Anderes zu suchen, weil ich nicht glaube, dass sie für die Situation, in der wir jetzt sind, die richtigen sind", sagte Trainer Stefan Krämer gegenüber der "NOZ".

Geschäftsführer Ronald Maul bekräftigte: "Die Spieler und ihre Berater wissen Bescheid."

Hier werden im Umfeld des SV Meppen die Namen von Spielern wie von Beyhan Ametov, Paul und Johannes Manske genannt. Alle drei spielten bisher eine untergeordnete Rolle unter Coach Krämer.