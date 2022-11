Drittligist Rot-Weiss Essen steigt erst am 14. Januar 2023 wieder in den Liga-Betrieb ein. RevierSport hat einige Zahlen zum Jahr 2022 zusammengefasst.

Mit dem 1:1-Remis beim Aufstiegsanwärter TSV 1860 München ging es für Rot-Weiss Essen in die lange Winterpause. Mit 22 Punkten rangieren die Essener auf Platz 13 und haben sechs Zähler Vorsprung auf den ersten Abstiegsrang.

Nach dem ersehnten Aufstieg im Mai 2022 und einem schlechten Saisonstart in Liga drei konnte der Traditionsklub von der Hafenstraße in den letzten Wochen mehr und mehr in der dritthöchsten Spielklasse Fuß fassen und ist seit mittlerweile sieben Liga-Partien ungeschlagen.

Das gesamte Jahr 2022 hatte vom Aufstieg bis zu den ersten 17 Drittliga-Spielen für alle RWE-Fans viel zu bieten.

RevierSport hat einige Statistiken zum Spieljahr 2022 zusammengefasst. Wichtig: Es wurden nur alle 35 Liga-Partien (3. Liga/Regionalliga West) und keine Pokalpartien berücksichtigt.

Die besten Torschützen

1. Simon Engelmann (15 Tore)

2. Isaiah Young, Felix Bastians (jeweils 7 Tore)

3. Ron Berlinski (5 Tore)

Die besten Vorlagengeber

1. Oguzhan Kefkir (11 Vorlagen)

2. Isaiah Young (9 Vorlagen)

3. Thomas Eisfeld (6 Vorlagen)

Die "Gamewinner" (Diese Übersicht listet die Spieler, die Partien dank eines Siegtreffers zu Gunsten von RWE entschieden haben)

1. Simon Engelmann (in 5 Spielen)

2. José-Enrique Ríos Alonso, Felix Götze, Felix Herzenbruch, Ron Berlinski, Oguzhan Kefkir, Luca Dürholtz (jeweils in einem Spiel)

Die längste Siegesserie

5 Siege in Folge (Regionalliga West, 19.04.2022 – 14.05.2022)

4:0 gegen Lippstadt, 3:0 in Lotte, 3:1 gegen Wegberg-Beeck, 3:0 in Rödinghausen, 2:0 gegen Ahlen

Die längste Niederlagenserie

2 Niederlagen in Folge (3. Liga, 09.08.2022 – 13.08.2022)

1:4-Pleite gegen Viktoria Köln, 0:1-Niederlage bei Dortmund II

Die höchsten Siege

1. 4:0 gegen Lippstadt (19.04.2022)

2. 4:1 gegen Düsseldorf II (06.02.2022)

3. 3:0 in Freiburg II (09.10.2022), 3:0 in Rödinghausen (07.05.2022), 3:0 in Lotte (22.04.2022), 3:0 gegen Uerdingen (19.03.2022)

Die höchsten Niederlagen

1. 1:5 gegen Elversberg (23.07.2022)

2. 1:4 gegen Viktoria Köln (09.08.2022)

3. 0:2 in Ahlen (23.03.2022)

Die größten Zuschauerkulissen in Heimspielen

1. Heimspiel gegen Dynamo Dresden (15.10.2022, 1:1, 18.300 Fans)

2. Heimspiel gegen den FSV Zwickau (29.10.2022, 1:1, 17.317 Fans)

3. Heimspiel gegen Rot Weiss Ahlen (14.05.2022, 2:0, 16.650 Fans)

Die größten Zuschauerkulissen in Auswärtsspielen

1. Auswärtsspiel in Duisburg (05.08.2022, 2:2, 28.200 Fans)

2. Auswärtsspiel in Osnabrück (09.09.2022, 1:0, 15.203 Fans)

3. Auswärtsspiel in München (14.11.2022, 1:1, 15.000 Fans)

Die meisten Gelben Karten

1. Felix Götze (7)

2. Björn Rother, Sandro Plechaty (jeweils 6)

3. Felix Bastians, Lawrence Ennali (jeweils 4)

Die Dauerbrenner

1. Isaiah Young (35 von möglichen 35 Liga-Spielen)

2. Daniel Heber, Niklas Tarnat (jeweils 34 von möglichen 35 Liga-Spielen)

3. Oguzhan Kefkir (32 von möglichen 35 Liga-Spielen)

Die meisten Einsatzminuten

1. Daniel Heber (2975 von 3150 möglichen Einsatzminuten)

2. Niklas Tarnat (2973 von 3150 möglichen Einsatzminuten)

3. Isaiah Young (2725 von 3150 möglichen Einsatzminuten)

auf den Plätzen 4, 5 folgen Felix Bastians (2446) und Jakob Golz (2250)