Während der WM: USA, Dubai, Kreuzfahrt - Hier entspannen die RWE- und MSV-Profis

Die ersten drei deutschen Profiligen pausieren, während die WM 2022 in Katar läuft. RS hat mal nachgeschaut, wie die Drittligaprofis von RWE und dem MSV die Zeit verbringen.

Heutzutage ist es nicht schwierig nachzuschauen, was denn die Spieler ihres Lieblingsklubs in der freien Zeit machen - wo sie ihren Urlaub verbringen.

Vorausgesetzt: Die Fan-Lieblinge haben auch einen Instagram-Account. In der Regel sind das 70 bis 80 Prozent der Spieler des jeweiligen Kaders, die einen eigenen Account besitzen.

So auch Spieler von Rot-Weiss Essen und des MSV Duisburg. RevierSport hat sich bei Instagram und in den Stories der Spieler mal umgeschaut.

Essens zweite Mann hinter Jakob Golz, Felix Wienand, macht sich zum Beispiel ein paar schöne Tage auf einem Kreuzfahrtschiff. Die letzte Station, die Wienand als Standort markierte, war Las Palmas in Spanien.

Felix Götze verbrachte derweil ein paar Stunden in den Niederlanden. Erolind Krasniqi zog es in die Heimat nach Hamburg. Flügelflitzer Isaiah Young ist auch in der Heimat, nämlich in den USA. In seiner Insta-Story ist zu sehen, dass er sich zuletzt ein Spiel in der NBA ansah. Wohl das Duell zwischen Brooklyn Nets und Memphis Grizzlies.

Die Wintervorbereitung in der Übersicht: Fr., 19. November – Mi., 07. Dezember: Trainingsfrei Do., 08. Dezember: Trainingsauftakt Sa., 17. Dezember, 13.00 Uhr: RWE – SC Paderborn (Testspiel, Stadion an der Hafenstraße) So., 08. Januar 2023, ab 12.30 Uhr: Schauinsland-Reisen-Cup Gummersbach (Hallenturnier) Sa., 14. Januar 2023, 14.00 Uhr: RWE – Hallescher FC (3. Liga Wiederbeginn, Hafenstraße)

Die MSV-Profis bevorzugten, bis auf Kolja Pusch, der in Augsburg zugegen war oder noch ist, eher die Sonne. Tobias Fleckstein befindet sich auf der Kanaren-Insel Teneriffa. Auch Marvin Senger ist mit seiner Freundin am Meer unterwegs, den Ort gab er jedoch nicht an. Das gilt auch für Marvin Ajani, der mit Frau und Kind auf einer Sonneninsel entspannt.

Abwehr-Kollege Leroy Kwadwo ist derweil nah am WM-Ort Doha in den Ferien. Nämlich in den Vereinigten Arabischen Emiraten in Dubai. Vielleicht schaut Kwadwo ja auch bei der WM mal vorbei.

Sowohl die RWE- als auch die MSV-Profis müssen ab dem 7. Dezember wieder bei ihren Klubs vorstellig werden. Dann beginnt die Vorbereitungsphase auf die Runde im Jahr 2023.

Der Winter-Fahrplan des MSV Duisburg im Überblick:

7.12.2022: Trainingsauftakt

22.12.2022: MSV - Fortuna Sittard (16 Uhr, Westender Straße)

07.01.2023: MSV - SC Paderborn (unter Ausschluss der Öffentlichkeit)

14.01.2023: Punktspiel (14 Uhr) beim 1. FC Saarbrücken