Drittligist Viktoria Köln hat die Vertragsverlängerung eines Leistungsträger bekannt gegeben. Simon Handle unterschreibt bis 2025.

Simon Handle bleibt Viktoria Köln erhalten. Der 29-Jährige Allrounder verlängerte seinen auslaufenden Vertrag bis 2025. Das gab der Drittligist am Freitag bekannt.

„Das freut mich brutal, ich war da auch treibende Kraft in der Angelegenheit und bin super glücklich, dass Simon zu einem sehr frühen Zeitpunkt ja gesagt“, erklärte Cheftrainer Olaf Janßen. „Das ist nicht selbstverständlich, gerade wenn man sieht, welche Leistungen er abliefert. Er ist in einer bestechenden Form.“

Handle, der im Sommer 2017 von Erzgebirge Aue zum damaligen Regionalligisten wechselte, steht in dieser Saison bei drei Toren und fünf Vorlagen in 18 Pflichtspielen. Insgesamt hat der Flügelspieler 178 Pflichtspiele (36 Tore und 26 Assists) für Viktoria Köln bestritten.

Er ist jemand der vorweggeht, der unsere DNA praktisch im Blut hat und jeden Tag auf den Platz bringt, nicht nur bei den Spielen, sondern in jeder Trainingseinheit. Simon hat eine Top-Einstellung, besser geht es eigentlich nicht Viktoria-Trainer Olaf Janßen über Simon Handle

„Auf Simon kann man sich immer verlassen, er ist auch in der Mannschaft hoch angesehen. Er ist jemand der vorweggeht, der unsere DNA praktisch im Blut hat und jeden Tag auf den Platz bringt, nicht nur bei den Spielen, sondern in jeder Trainingseinheit. Simon hat eine Top-Einstellung, besser geht es eigentlich nicht“, fügte Jansen an und hob hervor, dass die Verlängerung auch ein wichtiges Signal sei.

Intern, weil er ein wichtiger Spieler ist in meiner Mannschaft. Aber auch extern – die Leistungen werden natürlich auch von anderen gesehen. Und die nehmen auch wahr, dass sich so ein Spieler zu diesem frühen Zeitpunkt schon zur Viktoria bekannt hat.“

Handle selbst kommentierte die Unterschrift beim Tabellensiebten der 3. Liga wie folgt: „Wir waren stetig im Austausch, auch schon nach dem letzten Jahr. Ich bin jetzt im sechsten Jahr hier, das ist ja dann kein Geheimnis, dass man sich in einer gewissen Weise sehr wohlfühlt. Der Verein passt zu mir, ich denke, ich passe auch ganz gut zum Verein. Deswegen will ich den Weg mit der Viktoria hier weitergehen. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir noch nicht am Ende unserer Entwicklung sind.“