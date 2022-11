3. Liga: Trainerfrage beim FCS vertragt, in Aue wird gesucht, in Meppen wurde entschieden

Die 3. Liga befindet sich in der Winterpause. Und trotzdem wird bei einigen Vereine über den Trainer gesprochen, ihm der Rücken gestärkt oder ein neuer Coach gesucht.

Vorweg: Beim TSV 1860 München und dem SV Meppen wird es zu keinen Trainer-Entlassungen kommen.

Sowohl Michael Köllner, der seit vier Spielen mit den Löwen auf einen Sieg wartet, als auch Stefan Krämer, der gar seit 13 Begegnungen mit Meppen sieglos ist, werden ihre Mannschaften auch im neuen Jahr trainieren.

Meppens Geschäftsführer Ronald Maul stärkte Krämer nach dem 0:3 gegen Osnabrück im "Kicker" den Rücken und verneinte, dass der 55-jährige krämer zur Diskussion stehe.

"Was soll der Trainer anders machen? Wir haben mehrere Systeme gespielt, mal offensiver mal defensiver. Mal Dreierkette, mal Viererkette. Wir müssen daher nicht über den Trainer sprechen", sagte auch Meppen-Profi Tobias Kraulich nach der Derbypleite gegen Osnabrück am "Magenta TV"-Mikrofon.

Rückendeckung gibt es auch an der Grünwalder Straße für Köllner. "Der Trainer steht für mich nicht zur Disposition", betonte 1860-Präsident Robert Reisinger nach dem 1:1-Remis gegen Rot-Weiss Essen gegenüber der "Süddeutschen Zeitung".

Ziehl als Dauerlösung in Saarbrücken, übernimmt Härtel Aue?

Derweil werden beim 1. FC Saarbrücken als auch FC Erzgebirge Aue neue Trainer gesucht. Bei Aufstiegsaspirant Saarbrücken wurde die Trainer-Entscheidung erst einmal vertagt. In der "Saarbrücker Zeitung" erklärt Präsident Hartmut Ostermann. "Wir brauchen eine ausgewogene und zukunftsfeste Entscheidung, besonders im Blick auf die Möglichkeiten, die sich aus der aktuellen Tabellensituation ableiten lassen. Darum nehmen wir uns die Zeit und gehen übers Wochenende in Klausur." Am Montag wird in Saarbrücken eine Entscheidung fallen.

Aktuell spricht alles dafür, dass Rüdiger Ziehl vom Interims- zum Cheftrainer ernannt wird. Heiko Vogel - RevierSport berichtete - ist wohl nach den erfolgreichen Ergebnissen unter Ziehl raus aus dem Rennen.

Derweil läuft in Aue alles auf einen neuen Fußballlehrer hinaus. Die interne Lösung Carsten Müller, der Timo Rost beerbte, wird wohl im Jahr 2023 nicht mehr in der Verantwortung des FC Erzgebirge stehen. Wie der "MDR" berichtet, sollen die FCE-Verantwortlichen Jens Härtel als Cheftrainer favorisieren. Dieser war erst vor wenigen Wochen von seinen Aufgaben als Coach des Zweitligisten FC Hansa Rostock entbunden worden.