Drittligist Rot-Weiss Essen geht nach dem 1:1 (0:0)-Unentschieden in München mit einem positiven Gefühl in die Winterpause – auch dank Felix Bastians.

Welcher Fan von Rot-Weiss Essen hätte vor Beginn der Drittliga-Saison damit gerechnet, dass Felix Bastians nach dem letzten Spiel des Jahres 2022 der beste Torschütze des Aufsteigers sein würde? Wohl niemand!

Der Essener Linksverteidiger erzielte in 16 Partien fünf Treffer und führt – gemeinsam mit Ron Berlinski (ebenfalls fünf Tore) – die interne Torschützenliste an. Der etatmäßige Top-Torjäger Simon Engelmann (vier Treffer) fällt derweil seit Mitte Oktober verletzungsbedingt aus.

Sein fünftes Saisontor erzielte Bastians am Montagabend per Kopf an der Grünwalder Straße und sicherte den Rot-Weissen ein 1:1 (0:0)-Remis in der Nachspielzeit beim Aufstiegsanwärter TSV 1860 München – das siebte ungeschlagene Liga-Spiel in Serie für die Hafenstraßen-Elf.

Doch nicht nur durch seinen Last-Minute-Treffer wusste der Routinier in München zu überzeugen: Bastians war sehr präsent, gewann viele Zweikämpfe und schaltete sich immer wieder gefährlich ins Essener Offensivspiel mit ein. Der Lohn folgte anschließend: bereits zum dritten Mal in der Saison wurde der frühere Kapitän des VfL Bochum in die kicker-Elf des Spieltags gewählt. Für seinen Auftritt an der Grünwalder Straße bekam er die Note 2,0.

Bereits beim 1:1 in Bayreuth und dem 5:3-Spektakel in Oldenburg wurde Bastians für die Elf des Spieltags nominiert – kein anderer RWE-Akteur wurde so häufig berücksichtigt.

Der 34-Jährige ist der torgefährlichste Verteidiger der 3. Liga. Patrick Koronkiewicz (Viktoria Köln) und Jonas Nietfeld (Hallescher FC) waren jeweils viermal erfolgreich. Es wird spannend, ob Felix Bastians auch im neuen Jahr seinen Lauf fortsetzen kann.