Der TSV 1860 München und Rot-Weiss Essen bestreiten das letzte Drittliga-Spiel im Jahr 2022. Wir haben die Aufstellungen vorliegen.

In knapp einer Stunde ist es soweit – Rot-Weiss Essen gastiert im letzten Drittliga-Spiel vor der zweimonatigen WM-Pause beim Aufstiegsanwärter TSV 1860 München.

Flutlicht, Traditionsduell, ausverkauftes Stadion an der Grünwalder Straße: die Vorfreude ist bei allen Beteiligten groß. Der Aufsteiger aus Essen wird von 1500 Fans begleitet, alle Tickets waren schon im Vorverkauf vergriffen.

Beide Mannschaften wollen das turbulente Jahr 2022 mit einem Erfolgserlebnis abschließen. Essen, um sich weiter von den Abstiegsrängen zu distanzieren und die Münchner Löwen, damit man auf dem Relegationsplatz überwintert.

Der Aufstellungsbogen wurde mit Spannung erwartet, nun haben wir ihn vorliegen. RWE-Trainer Christoph Dabrowski hat seine Mannschaft im Vergleich zur Nullnummer gegen den SV Meppen auf einer Position verändert. Für Lawrence Ennali spielt Oguzhan Kefkir von Beginn an.

Aufstellung 1860 München: Hiller - Lannert, Belkahia, Verlaat, Steinhart - Deichmann, Rieder, Vrenezi - Wörl, Lakenmacher, Lex Bank 1860 München: Kretzschmar, Tallig, Wein, Bär, Willsch, Morgalla, Freitag, Greilinger, Skenderovic Aufstellung Rot-Weiss Essen: Golz - Sponsel, Heber, Rios Alonso, Bastians - Tarnat, Rother - Young, Götze, Kefkir - Berlinski Bank Rot-Weiss Essen: Wienand, Herzenbruch, Fandrich, Holzweiler, Wollschläger, Kourouma, Loubongo, Voelcke, Ennali

RevierSport hat die Aussagen der beiden Trainer vor der Partie zusammengefasst:

Michael Köllner (Trainer TSV 1860 München): "Wir werden alles dafür tun, dass wir nach drei Niederlagen in Serie wieder in die Spur finden und das letzte Pflichtspiel des Jahres erfolgreich gestalten. Wir haben jetzt drei Spiele ausgelassen, null Punkte geholt. Das ist nicht akzeptabel! Aber beeinflussen können wir nur das nächste Spiel. Essen ist nach schwerem Start in der Liga angekommen und seit sieben Pflichtspielen ungeschlagen. Wir müssen alles in die Waagschale werfen, um erfolgreich unser letztes Spiel in diesem Jahr zu bestreiten."

Christoph Dabrowski (Coach Rot-Weiss Essen): "München hat eines der Top-Teams der Liga. 1860 ist der Favorit, sie wollen aufsteigen. Aber wir haben natürlich etwas dagegen, dass München die Partie gewinnt. Wir wollen das Jahr mit Punkten abschließen und unsere Situation weiter verbessern, um eine gute Basis für das neue Jahr zu legen. Die Vorfreude ist auf jeden Fall riesig."