Drittligist SV Elversberg ist Tabellenführer. Die Entwicklung der Saarländer ist beeindruckend – genau so wie die Leistungen in den Auswärtsspielen.

Wer hätte vor Beginn der Drittliga-Spielzeit gedacht, dass die SV Elversberg als Wintermeister in die rund zweimonatige WM-Pause gehen würde? Wohl niemand! Doch, wer die 3. Liga aufmerksam verfolgt, kann bestätigen, dass der Aufsteiger völlig zurecht auf dem Platz an der Sonne steht. Die Elf von Cheftrainer Horst Steffen war in den ersten 16 Partien die mit Abstand beste Mannschaft der Liga.

Attraktiver Offensivfußball, Effektivität und eine eingespielte, homogene Truppe – das zeichnet die Saarländer aus. Der Tabellenführer hat bereits sieben Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger SC Freiburg II (dürften nicht aufsteigen) und sind Stand jetzt klar auf Zweitliga-Kurs. Am Samstag (12. November, 14 Uhr) kommt es zum Kräftemessen zwischen Elversberg und Freiburg II. Es wird spannend, ob sich die SVE weiterhin absetzen kann.

Unabhängig vom Ausgang dieser Partie hat der Primus allerdings schon einen Rekord sicher. Denn: Elversberg verlor im kompletten Jahr 2022 nicht ein Auswärtsspiel! Weder in der Regionalliga Südwest, noch in der 3. Liga oder im Landespokal Saarland mussten sich die Mannen von Aufstiegscoach Steffen geschlagen geben.

Bessere Auswärtsbilanz als Bayern München

Die Bilanz: 20 Auswärtsspiele, 17 Siege, drei Unentschieden, 58:11 Tore – eine mehr als beeindruckende Quote. Auch in der aktuellen Drittliga-Saison ist Elversberg die auswärtsstärkste Mannschaft der Liga und holte aus acht Partien in der Fremde stolze 20 Punkte. Kein anderes Profiteam blieb im gesamten Jahr 2022 auswärts ungeschlagen. Zum Vergleich: Bayern München verlor in diesem Zeitraum vier Partien in der Fremde.

Die beste Auswärtsleistung zeigte die SVE am ersten Spieltag beim Mitaufsteiger Rot-Weiss Essen. Elversberg war für viele Fans ein unbeschriebenes Blatt und wurde von den Buchmachern als Außenseiter gesehen, doch vor 16.347 Fans an der Essener Hafenstraße legten die Gäste los wie die Feuerwehr und führten bereits nach 26 Minuten mit 4:1 – am Ende siegte der Klub aus dem Saarland 5:1! Das war das erste, dicke Ausrufezeichen in dieser Hinrunde und es sollten noch einige starke Spiele folgen…