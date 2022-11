3. Liga: Ingolstadt-Trainer Rehm freut sich auf MSV-Kulisse

Am 17. Spieltag der 3. Liga, Samstag um 14 Uhr, ist der FC Ingolstadt beim MSV Duisburg zu Gast. Trainer Rüdiger Rehm blickt auf die Partie voraus.

Am Samstag (12. November, 14 Uhr, RS-Liveticker) empfängt der MSV Duisburg zum Abschluss des Jahres am 17. Spieltag der 3. Liga den FC Ingolstadt. Gäste-Trainer Rüdiger Rehm hat im Vorfeld darüber gesprochen, was er für eine Partie erwartet.

"Duisburg ist unglaublich zweikampfstark, hat sich individuell reingekämpft und dadurch auch die Spiele für sich entschieden", lobte der 43-Jährige vor allem die Mentalität der Mannschaft von Torsten Ziegner. Immerhin ist der MSV seit vier Begegnungen - zwei Auswärtssiege, zwei Heim-Unentschieden - ungeschlagen. "Sie sind sehr gut drauf, haben die letzten Wochen erfolgreich gestaltet und werden sicherlich viel Selbstvertrauen in die Partie mitbringen."

10.000 Zuschauer werden erwartet

Dieses konnte sich Ingolstadt selbst unter der Woche gegen den Halleschen FC (1:0) zumindest teilweise zurückholen, nachdem die beiden Spiele zuvor verloren gegangen waren. Der Abstand auf den Relegationsplatz beträgt für den Zweitliga-Absteiger derzeit zwei Punkte. Rehm hofft, in Schlagdistanz in die Winterpause zu gehen, erwartet in der Schauinsland-Reisen-Arena aber eine schwierige Aufgabe.

"Ich glaube, dass die Euphorie in Duisburg wieder ausgebrochen ist." Im letzten Spiel des Jahres werden bei den Zebras 10.000 Fans erwartet. "Wir können uns freuen, zum Ende des Jahres vor so einer großen Kulisse zu spielen, die ihre Mannschaft zu einem positiven Abschluss des Jahres pushen will." Der FC Ingolstadt wird alles daran setzten, dies zu vermeiden.