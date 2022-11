17 Liga-Heimspiele bestritt Rot-Weiss Essen im Jahr 2022. RevierSport hat sich die Statistiken angeschaut und verschiedene Kategorien erstellt.

Mit dem Heimspiel gegen den SV Meppen endete für Rot-Weiss Essen das Heimjahr 2022 – zumindest was Pflichtspiele betrifft. Am 17. Dezember trifft der Drittliga-Aufsteiger in einem Test noch auf den Zweitligisten SC Paderborn.

Gegen die Emsländer konnten sich die Essener Spieler wieder auf eine große Fan-Unterstützung verlassen, insgesamt pilgerten 16.467 Zuschauer am Mittwochabend an die Hafenstraße. Die Partie endete 0:0. Damit verpasste RWE zwar den dritten Heimsieg der Saison, blieb im eigenen Stadion allerdings zum sechsten Mal in Serie ungeschlagen.

RevierSport hat den letzten Pflichtspiel-Auftritt an der Hafenstraße in diesem Jahr genutzt, um das gesamte Heimjahr 2022 (nur Liga-Spiele) Revue passieren zu lassen:

Die meistbesuchten Heimspiele:

1. Heimspiel gegen Dynamo Dresden (15.10.22, 1:1, 18.300 Fans)

2. Heimspiel gegen Zwickau (29.10.22, 1:1, 17.317 Fans)

3. Heimspiel gegen RW Ahlen (14.05.22, 2:0, 16.650 Fans)

Die besten Torschützen:

1. Simon Engelmann (9 Tore)

2. Isaiah Young, Felix Bastians (jeweils 4 Tore)

3. Felix Herzenbruch, Thomas Eisfeld (jeweils 3 Tore)

Die besten Vorlagengeber:

1. Oguzhan Kefkir (5 Vorlagen)

2. Isaiah Young (4 Vorlagen)

3. Sandro Plechaty, Daniel Heber, Thomas Eisfeld (jeweils 3 Vorlagen)

Die höchsten Siege:

1. 4:0-Heimsieg gegen den SV Lippstadt (Regionalliga West, 19.04.22)

2. 4:1-Heimsieg gegen Fortuna Düsseldorf II (Regionalliga West, 06.02.22)

3. 3:0-Heimsieg gegen den KFC Uerdingen (Regionalliga West, 19.03.22)

Die höchsten Niederlagen:

1. 1:5-Niederlage gegen Elversberg (3. Liga, 23.07.22)

2. 1:4-Niederlage gegen Viktoria Köln (3. Liga, 09.08.22)

3. 0:2-Niederlage am Grünen Tisch gegen Preußen Münster (Regionalliga West, 20.02.22)

Im gesamten Jahr 2022 kassierte Rot-Weiss Essen nur zwei sportliche Heimniederlagen.

Die Heimbilanz:

17 Heimspiele: neun Siege, fünf Unentschieden, drei Niederlagen = 32 Punkte, Schnitt von 1,88 Zählern pro Partie.

Der emotionalste Moment:

Am 14. Mai 2022 schaffte Rot-Weiss Essen beim 2:0-Erfolg gegen Rot Weiss Ahlen den langersehnten Aufstieg in die 3. Liga.

Cedric Harenbrock (28.) und Simon Engelmann (60.) waren die Torschützen. 16.650 Fans verwandelten die Essener Hafenstraße in ein Tollhaus, nach dem Abpfiff stürmten tausende Rot-Weisse Anhänger den Platz und feierten die Meisterschaft mit der Mannschaft.

Der bitterste Moment:

5074 Tage mussten die Fans von Rot-Weiss Essen auf diesen Moment warten. Mit dem Heimspiel gegen die SV Elversberg kehrten die Rot-Weissen am 23. Juli offiziell in den Profifußball zurück. Das Ergebnis war dann eine große Ernüchterung.

Mit 1:5 (1:4) musste sich Essen im Aufsteigerduell geschlagen geben und kassierte eine herbe Klatsche. Weil die SVE aber auf Platz eins steht, bereits jetzt Wintermeister ist und RWE in diesem Auftaktduell viel zu naiv spielte, wurde die Pleite mittlerweile relativiert. Elversberg ist die beste Mannschaft der 3. Liga und Essen hat aus dieser Partie die Lehren gezogen.