RWE gegen Meppen: Erneut volles Haus - 15.000 Karten schon weg

Rot-Weiss Essen ist seit fünf Spielen in der 3. Liga ungeschlagen. Noch zwei Partien, dann geht es in die Pause. Im letzten Heimspiel wird die Hafenstraße wieder voll sein.

Sieben Heimspiele und 16.065 Zuschauer im Schnitt: Die Euphorie beim Drittliga-Aufsteiger Rot-Weiss Essen ist riesig. Nur Dynamo Dresden mit 21.735 Besuchern pro Heimspiel kann einen besseren Zuschauerschnitt als die Essener vorweisen.

Und auch zum letzten Heimspiel des Kalenderjahres 2022 haben sich mindestens 15.000 Fans angekündigt. Das berichtete RWE am Montag. Lediglich 150 Karten stehen noch für den Stehbereich der WAZ-Westkurve zur Verfügung, wenn am Mittwoch (19 Uhr, RevierSport-Liveticker) das Kellerkind vom SV Meppen zu Gast in Essen-Bergeborbeck ist. Es darf im Stadion an der Hafenstraße erneut mit 16.000 plus X Zuschauern gerechnet werden.

Aus Meppen, so ist es aus der Fanszene zu hören, werden sich 800 bis 1000 Schlachtenbummler auf dem Weg ins Ruhrgebiet machen.

Die Minuskulisse der Essener resultiert in dieser Saison vom 20. August gegen Ingolstadt. 13.507 Fans kamen zu diesem Spiel. Die Bestmarke datiert vom 15. Oktober als 18.300 Zuschauer gegen Dynamo Dresden kamen.

Die Besucherzahlen der Heimspiele von Rot-Weiss Essen im Überblick:

23. Juli 2022 - SV Elversberg (1:5): 16.347 Zuschauer

9. August 2022 - Viktoria Köln (1:4): 15.006 Zuschauer

20. August 2022 - FC Ingolstadt (2:2): 13.507 Zuschauer

2. September 2022 - Erzgebirge Aue (2:1): 16.070 Zuschauer

19. September 2022 - 1. FC Saarbrücken (1:0): 15.907 Zuschauer

15. Oktober 2022 - Dynamo Dresden (1:1): 18.300 Zuschauer

29. Oktober 2022 - FSV Zwickau (1:1): 17.317 Zuschauer

8. November 2022 - SV Meppen (?): ?