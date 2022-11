3. Liga: So angeschlagen ist der SV Meppen vor dem RWE-Spiel

Rot-Weiss Essen bestreitet sein letztes Heimspiel der 3. Liga am Mittwoch (19 Uhr) gegen den SV Meppen. Der Gegner kommt als angeschlagener Boxer.

Zu Beginn der Saison in der 3. Liga musste man sich um Aufsteiger Rot-Weiss Essen Sorgen machen. Kaum etwas wollte gelingen, es gab heftige Heim-Niederlagen wie das 1:5 gegen die SV Elversberg oder das 1:4 gegen Viktoria Köln.

In dieser Phase punktete der SV Meppen, zum Start gab es sieben Zähler nach vier Partien. Doch danach wendete sich das Blatt. RWE fand langsam in die Spielzeit, bei Meppen ging fast nichts mehr.

Seit dem vierten Spieltag ist der SVM - der schon die ganze Saison ohne seinen Kapitän Luka Tankulic auskommen muss, ohne einen Dreier. Fünf Punkte aus den folgenden elf Begegnungen kamen nur hinzu, daher steht Meppen vor dem Spiel in Essen auf einem Abstiegsplatz.

Und auch hier wird Trainer Stefan Krämer wieder auf einige Akteure verzichten müssen. Jonas Kersken, Kapitän Tankulic, Yannick Osee, Marius Kleinsorge und Willi Evseev fallen aus, hinter dem Einsatz von David Blacha steht ein Fragezeichen.

Was auffiel: Das Publikum in Meppen steht weiter hinter der Mannschaft, was auch Krämer nach dem 0:3 zuhause am Wochenende gegen den SV Wehen hervorhob, er betonte gegenüber "Magenta TV": "Was ich gut fand, zunächst: Nach dem schnellen 0:2 ist die Mannschaft nicht zusammengebrochen, sondern hat richtig angefangen zu fighten. Ein großes Kompliment an die Zuschauer. Das Stadion war komplett auf unserer Seite und hat uns gepusht. Das ist in vielen anderen Stadien nicht so. Fakt ist, dass wir wieder unsere Chancen nicht nutzen, die Standards haben wir unprofessionell verteidigt. Das ärgert mich sehr, weil wir uns diese Woche darauf ganz besonders konzentriert haben. Wir werden alles dafür tun, um jeden Zentimeter in dieser Liga zu fighten. Morgen um 10 Uhr auf dem Trainingsplatz geht es weiter. Wir werden wieder Tore schießen – meine tiefste, innerste Überzeugung ist, dass wir nicht absteigen werden."

Mit Blick auf die Meppener Statistik bei RWE sollte er allerdings nicht fest mit einem Auswärtssieg planen. Denn bisher gewann Meppen hier nur einmal, das war im August 1987, generell gab es in Essen bei insgesamt sechs Duellen vier RWE-Siege, eine Punkteteilung und den SVM-Erfolg 1987.

Beim letzten Duell hieß es am 29. November 1996 in der 2. Bundesliga 2:1 für RWE. Angelo Vier traf doppelt, damals vor nur 5800 Zuschauer. Diesmal werden 10.000 Besucher mehr erwartet.

So spielte RWE beim letzten Erfolg über Meppen

RWE: Ogrinc - Matysik - Pickenäcker - Zedi - Beyel - Grein - Klein - Margref - Milanko - Schuster - Vier

SV Meppen: Brasas - Prus - Vorholt - Helmer - Schulte - Szewczyk - Ukrow - Ahlen - Bujan - Claaßen - Winter

Tore: 0:1 Bujan (14.), 1:1 Vier (69.), 2:1 Vier (79.)

Schiedsrichter: Dr. Christian Wack